Україна очікує підтримки Бельгії у відкритті нових переговорних кластерів щодо вступу до ЄС – Стефанчук

Україна розраховує на підтримку Бельгії у відкритті наступних переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Під час робочого візиту до Брюсселя зустрівся з головою Сенату Бельгії Вінсентом Блонделем та президентом Палати представників Петером Де Ровером… Обговорили прогрес України на шляху до членства в ЄС. Розраховуємо на підтримку Бельгії у відкритті наступних переговорних кластерів", – написав Стефанчук у Фейсбуці у понеділок.

За його словами, він також розповів колегам про роботу Верховної Ради в умовах повномасштабної війни.

"Попри постійні повітряні тривоги, які переривають пленарні засідання, український парламент продовжує ухвалювати важливі рішення, зокрема закони, необхідні для європейської інтеграції та виконання міжнародних зобов'язань України", – підкреслив Стефанчук.

Спікер українського парламенту також поінформував колег про безпекову ситуацію в Україні.

"росія не демонструє готовності завершувати війну, натомість посилює повітряний та енергетичний терор, щодня атакуючи мирних людей і критичну інфраструктуру. Тому для нас надзвичайно важливими залишаються посилення протиповітряної оборони, передусім захисту від балістичних ракет і безпілотників, та збільшення військової допомоги", – наголосив Стефанчук.

Він також подякував Бельгії за вагому оборонну підтримку України, зокрема за виділення 1 млрд євро військової допомоги та внесок у розмірі 200 млн євро в межах ініціативи PURL, а також за участь у міжнародних зусиллях із повернення українських дітей, незаконно депортованих і примусово переміщених Росією.