Україна висловила протест Ізраїлю щодо хокейного матчу з підсанкційними росіянами

Посольство України в Ізраїлі звернулося з офіційним листом протесту до міністра культури та спорту Мікі Зоара щодо хокейного матчу за участю колишніх гравців та високопосадовців із Росії, йдеться на сторінці посольства у Facebook.



"Українці побоюються, що Москва використає цей захід, покликаний відзначити 35-ту річницю відновлення дипломатичних відносин між Ізраїлем та Росією, аби представити себе такою, що повернулася до звичного стану справ на міжнародній арені, попри війну в Україні. Серед очікуваних учасників хокейного матчу -

В'ячеслав Фетісов, колишня зірка хокею та депутат російського парламенту, який перебуває під міжнародними санкціями", - йдеться в повідомленні.



У листі зазначається, що участь відомих російських представників у публічному заході викликає «серйозні політичні, моральні та репутаційні занепокоєння» в той час, коли Росія продовжує атаки проти цивільного населення та критично важливої інфраструктури в Україні.



У листі детально викладено п'ять вимог щодо перевірки: особи організаторів та спонсорів, джерела фінансування, можливі зв'язки з російськими державними установами, санкційний статус учасників та дипломатичні наслідки заходу. Крім того, владу просять вжити заходів, які запобігатимуть поширенню російської пропаганди, виправданню війни або публічному просуванню осіб, пов'язаних із політикою кремля.



«Росія систематично використовує спортивні та культурні заходи для просування політичних меседжів, покращення свого іміджу та відвернення уваги від війни», - наголошується у листі.

