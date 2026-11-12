Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Дипломатія

Глави МЗС України та Узбекистану обговорили розвиток двосторонніх відносин

1 хв читати
Додати як джерело

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Узбекистану Бахтійором Саїдовим, з яким обговорив розвиток двосторонніх відносин.

У своєму дописі в Х Сибіга написав, що поінформував міністра Саїдова про перебіг мирного процесу, ситуацію на фронті та блокування морського судноплавства в Чорному морі.

"Україна має давню історію дружніх відносин із державами Центральної Азії та прагне спиратися на це підґрунтя для розвитку прагматичного й взаємовигідного партнерства, а також розширення інвестиційної співпраці та торгівлі", – зазначив глава МЗС.

Міністри також обмінялися думками щодо низки регіональних і міжнародних питань.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#узбекистан #мзс
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Ізраїльська влада звільнила з-під варти громадянина України та відмовилася від його депортації після втручання дипломатів – посольство

Ізраїльська влада звільнила з-під варти громадянина України та відмовилася від його депортації після втручання дипломатів – посольство

КИЇВ. 29 травня. Інтерфакс-Україна — Затриманого в Ізраїлі громадянина України, якого звинувачували у нібито зв'язках із "ворожими структурами", звіл…

Читати
Зеленський призначив 16 послів

Зеленський призначив 16 послів

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та командою Офісу президента, за результатом якої …

Читати
Партія 18 гаубиць "Богдана" коштом Данії вже в ЗСУ, потенціал таких замовлень $10-12 млрд на рік - Поульсен

Партія 18 гаубиць "Богдана" коштом Данії вже в ЗСУ, потенціал таких замовлень $10-12 млрд на рік - Поульсен

Першу партію з 18 гаубиць "Богдана" українського виробництва, профінансовану Данією, цими вихідними доправили у війська, повідомив міністр оборони Да…

Читати