Глави МЗС України та Узбекистану обговорили розвиток двосторонніх відносин

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Узбекистану Бахтійором Саїдовим, з яким обговорив розвиток двосторонніх відносин.

У своєму дописі в Х Сибіга написав, що поінформував міністра Саїдова про перебіг мирного процесу, ситуацію на фронті та блокування морського судноплавства в Чорному морі.

"Україна має давню історію дружніх відносин із державами Центральної Азії та прагне спиратися на це підґрунтя для розвитку прагматичного й взаємовигідного партнерства, а також розширення інвестиційної співпраці та торгівлі", – зазначив глава МЗС.

Міністри також обмінялися думками щодо низки регіональних і міжнародних питань.