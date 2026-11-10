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Зеленський у вівторок відвідає Данію – Офіс данського прем'єра

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Зеленський у вівторок відвідає Данію – Офіс данського прем'єра
Фото: https://www.facebook.com/mettefrederiksen.dk

Президент України Володимир Зеленський і лідери країн Північної Європи відвідують Данію у вівторок, 10 листопада, повідомили в Офісі данського прем'єр-міністра.

На сайті Офісу очільника уряду зазначається, що прем'єр-міністр Метте Фредеріксен прийме президента Зеленського, який сьогодні прибуває до Данії. Разом із главами держав та урядів країн Північної Європи лідери обговорять низку питань, зокрема військову підтримку України та безпеку в Європі. На порядку денному також – нагальна потреба України в засобах протиповітряної оборони та захисті енергетичного сектору.

"Я пишаюся тим, що вітаю президента Зеленського та лідерів країн Північної Європи в Данії. Боротьба українського народу за вільну Україну та вільну Європу триває. Їхня неймовірна мужність і сила слугують маяком надії в ці складні й невизначені часи", – наголосила Фредеріксен.

Вона також підкреслила, що майже через п'ять років після початку повномасштабного вторгнення РФ тривають обстріли, цілями яких стають цивільні особи, пункти надання гуманітарної допомоги, а також об'єкти водо- та теплопостачання.

"Саме тому ми повинні залишатися непохитними. Ми мусимо продовжувати підтримку, а також переймати досвід і знання України, щоб разом захистити Європу", – сказала прем'єр-міністр.

Додаткова інформація щодо програми візиту буде оприлюднена згодом, додали в данському уряді.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#данія #президент
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