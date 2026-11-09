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Сибіга про долю ув'язненого РФ співробітника ОБСЄ: відверте ігнорування міжнародного права з боку Москви не знає меж

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Сибіга про долю ув'язненого РФ співробітника ОБСЄ: відверте ігнорування міжнародного права з боку Москви не знає меж
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ (МЗС) України Андрій Сибіга, коментуючи розвиток ситуації з незаконно ув'язненим Росією співробітником ОБСЄ Вадимом Голдою, заявив що "відверте ігнорування міжнародного права з боку Москви не має меж", повідомила пресслужба МЗС.

"Українській стороні стало відомо, що Вадима Голду вже перевели до лікувально-виправного закладу в Тамбовській області Росії, що створює ще серйознішу загрозу його здоров'ю – як фізичному, так і психічному. Глава МЗС зауважив, що якщо ця інформація підтвердиться, Вадим стане третім співробітником ОБСЄ з тимчасово окупованої території України, якого перевели до Росії з грубим порушенням Женевських конвенцій", – йдеться у повідомленні МЗС у Телеграмі у понеділок.

"Такі дії також можуть кваліфікуватися як воєнні злочини та стануть черговим епізодом у низці тяжких порушень, яких зазнали троє співробітників ОБСЄ. Закликаю Генерального секретаря ОБСЄ та швейцарське головування невідкладно вжити заходів для встановлення місця перебування співробітників та забезпечення їхнього негайного й безумовного звільнення. Україна також порушить це питання на засіданні Постійної ради ОБСЄ", – наводить пресслужба міністерства слова Сибіги.

"Усі троє співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ – Дмитро Шабанов, Максим Петров і Вадим Голда – мають нарешті бути звільнені. Негайно", – підкреслив Сибіга.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#обсє #увязнений #сибіга
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