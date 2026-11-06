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Сибіга у п'ятницю у Варшаві для участі в засіданні Ради держав Балтійського моря

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Сибіга у п'ятницю у Варшаві для участі в засіданні Ради держав Балтійського моря
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в п'ятницю, 6 лютого, перебуватиме з візитом у Варшаві, де візьме участь у міністерському засіданні Ради держав Балтійського моря (РДБМ), повідомляє пресслужба МЗС України.

"Глава МЗС України проведе низку двосторонніх зустрічей: з віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, главою дипломатії ЄС Каєю Каллас, міністрами закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною, Норвегії Еспеном Барт Ейде та іншими колегами. Серед ключових тем – мирні зусилля й активна роль Європи в переговорах, а також координація позицій перед тристоронньою зустріччю команд України, США та Росії в Абу-Дабі", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Сторони також обговорять посилення санкційного тиску на агресора, зміцнення обороноздатності й ППО та енергетичну підтримку України напередодні зими.

Близько 17:30 за київським часом Андрій Сибіга, Радослав Сікорський і Кая Каллас виголосять заяви для преси.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#польща #візит #сибіга
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