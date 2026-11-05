Посол Алжиру висловив солідарність з Україною та наголосив на важливості дипломатії

Алжир висловлює солідарність з українським народом, який потерпає від війни, та виступає за досягнення справедливого і тривалого миру на основі міжнародного права і принципів Статуту ООН, заявив надзвичайний і повноважний посол Алжирської Народної Демократичної Республіки в Україні Ахмед Уаіл.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це дипломат заявив під час урочистого прийому, що відбувся 3 листопада у Києві з нагоди 72-ї річниці початку Алжирської революції 1 листопада 1954 року. У заході взяли участь представники української влади, дипломатичного корпусу та громадськості.

"У цей урочистий момент я хотів би висловити нашу цілковиту солідарність з українським народом, який зазнав величезних страждань і поневірянь у цій війні. Наші думки - з усіма, кого торкнулася ця невимовна людська трагедія", - зазначив посол.

За його словами, історичний досвід Алжиру, який пройшов тривалу боротьбу за незалежність, визначив фундаментальні принципи зовнішньої політики держави, зокрема повагу до суверенітету, права народів на самовизначення, міжнародного права та мирного врегулювання конфліктів.

"Сьогодні, коли ми відзначаємо цю річницю на українській землі, ці цінності набувають дуже особливого, пронизливого значення. Тому що ми справді знаємо з власної історії, що насправді означають тяготи війни, смерть та страждання родин", - наголосив Уаіл.

Дипломат підкреслив, що Алжир традиційно віддає перевагу політичним і дипломатичним механізмам врегулювання міжнародних конфліктів.

"Наша країна залишається переконаною, що політичне та дипломатичне рішення, засноване на принципах Статуту Організації Об'єднаних Націй і міжнародного права, є найкращим шляхом до справедливого та тривалого миру. Навіть за найскладніших обставин дипломатія завжди має зберігати своє місце, а надія на мир ніколи не повинна згасати", - заявив посол.

Окрему увагу у виступі він приділив розвитку двосторонніх відносин між Україною та Алжиром, які підтримують дипломатичні зв'язки з 1992 року.

За словами Уаіла, економічне та торговельне співробітництво залишається одним із важливих напрямів взаємодії двох держав.

Посол повідомив, що, за останніми наявними у нього даними, обсяг двосторонньої торгівлі становив приблизно $763 млн, не уточнивши звітний період. При цьому Алжир є значним ринком збуту української сільськогосподарської продукції, насамперед пшениці, тоді як Україна імпортує з Алжиру енергоносії та хімічну продукцію.

"З моменту встановлення наших дипломатичних відносин у 1992 році наші дві країни розвинули зв'язки, які заслуговують на збереження та зміцнення й сьогодні для взаємовигоди обох дружніх націй", - зазначив дипломат.

Він завершив виступ побажанням миру Україні та подальшого зміцнення дружби між двома народами.

Алжирська революція розпочалася 1 листопада 1954 року і стала початком національно-визвольної боротьби проти французького колоніального правління. Після майже восьми років війни Алжир здобув незалежність 5 липня 1962 року. Річниця початку революції 1 листопада є одним із головних національних свят країни.

Алжирська Народна Демократична Республіка визнала незалежність України 27 грудня 1991 року. Дипломатичні відносини між державами були офіційно встановлені 20 серпня 1992 року шляхом підписання відповідного двостороннього протоколу.

Посольство Алжиру в Києві було відкрито у 1992 році. Перший посол Алжиру Бельрамуль Камерзерман вручив вірчі грамоти президенту України Леоніду Кравчуку 16 листопада 1992 року. Посольство України в Алжирі розпочало роботу в листопаді 1999 року.

Економічне значення Алжиру для України підтверджують результати зовнішньої торгівлі за перше півріччя 2026 року. Згідно з дослідженням інформаційно-аналітичного центру Experts Club, оприлюдненим 16 липня 2026 року, Алжир посів четверте місце серед найбільших торговельних партнерів України за обсягом позитивного для української сторони сальдо торгівлі товарами.

За розрахунками Experts Club, позитивне сальдо української торгівлі з Алжиром у січні-червні 2026 року становило $309,2 млн. Український експорт до цієї країни досяг приблизно $388,6 млн, тоді як імпорт з Алжиру становив близько $79,3 млн.

За розміром позитивного торговельного сальдо Алжир поступився лише Іспанії ($578,1 млн), Єгипту ($527,1 млн) та Молдові ($467,2 млн). При цьому, за даними Experts Club, Україна мала позитивне сальдо лише з 13 із 50 найбільших торговельних партнерів, що підкреслює значення алжирського ринку для українських експортерів в умовах значного загального дефіциту зовнішньої торгівлі.

Алжир залишається одним із важливих напрямів українського аграрного експорту до Північної Африки. Збереження та розширення доступу до цього ринку має значення для валютних надходжень, диверсифікації географії українського експорту та розвитку торговельно-економічного співробітництва з африканськими країнами.