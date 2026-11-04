Омбудмен Лубінець в складі української делегації, яка прямує до США

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що прямує до столиці США, де проведе низку зустрічей, зокрема, з Першою леді Меланією Трамп.

"Прямую до Вашингтона Попереду важливі зустрічі. Але поки я в дорозі, хочу дещо запитати у вас. Якби ви могли передати одне повідомлення Першій леді США Меланії Трамп, що б ви їй сказали?", – написав Лубінець у Facebook у середу.

Як повідомлялося, пресслужба президента США інформувала, що перша леді США Меланія Трамп запросила представників України та РФ на зустріч у Білому домі. Українську делегацію на зустрічі з представниками РФ у Білому домі очолить голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Зазначається також, що Меланія Трамп виступить із заявою щодо припинення вогню в Олешках у четвер, 5 листопада 2026 року, у Білому домі.