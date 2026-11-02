Київ відкидає звинувачення Малі та Нігеру у втручанні у внутрішні справи держав Сахелю і залишається відкритим до чесного й предметного діалогу – МЗС

Україна рішуче відкидає безпідставні звинувачення з боку Республіки Малі та Республіки Нігер у нібито підтримці незаконних збройних формувань і втручанні у внутрішні справи держав Сахелю, заявило Міністерство закордонних справ.

"Українська сторона неодноразово спростовувала подібні закиди. Вони періодично висувалися в попередні роки й знову поширюються останнім часом, зокрема під час Сегменту високого рівня Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2026 року. Застерігаємо від нових інформаційних вкидів на цю тему й звертаємо увагу на те, що від часу розриву зазначеними державами дипломатичних відносин з Україною на підтвердження цих звинувачень не надано жодних достовірних доказів", – йдеться у коментарі.

У відомстві наголосили, що Україна з повагою ставиться до суверенітету Республіки Малі та Республіки Нігер, до права їхніх народів самостійно визначати своє майбутнє і до прагнення цих держав забезпечувати безпеку своїх громадян. МЗС підкреслює, що ці "принципи універсальні й неподільні", і саме на них ґрунтується позиція України: "протистоячи російській агресії, наша держава так само відстоює своє право на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність".

"Прикметно, що проти України використовують наративи, які збігаються з ключовими тезами російської пропаганди. Ці тези мають на меті підірвати довіру до нашої держави й послабити її відносини з африканськими партнерами", – йдеться у коментарі.

МЗС заявило, що Україна послідовно виступає за те, щоб безпекові виклики в регіоні оцінювали на основі фактів, а не політично мотивованих звинувачень.

"Водночас міжнародна спільнота має належно реагувати на повідомлення про діяльність російських військових структур у державах Сахелю – зокрема про їхню роль у дестабілізації регіону та можливі порушення прав людини. Україна не має колоніального минулого в Африці. Вона будує відносини з африканськими державами на засадах рівноправності, взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи", – додали у відомстві.

Водночас у МЗС наголошують, що як держава-засновниця ООН, Україна підтримувала принципи самовизначення народів і деколонізації. Українські військовослужбовці багато років брали участь в операціях ООН з підтримання миру в Африці, зокрема в Малі, і сприяли міжнародним зусиллям зі зміцнення безпеки на континенті.

Як зазначає відомство, Україна розуміє прагнення африканських держав зміцнювати власний суверенітет, самостійно обирати партнерів і захищати національні інтереси.

"Проте повага до суверенітету не може бути вибірковою. Принципи, на які справедливо посилаються держави Африки, мають однаково застосовуватися до всіх держав відповідно до міжнародного права. Не можна одночасно вимагати поваги до суверенітету африканських держав і заперечувати право України на суверенітет і територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах", – йдеться у коментарі.

Як наголосили у МЗС, Україна залишається відкритою до чесного й предметного діалогу з Республікою Малі, Республікою Нігер та іншими державами Сахелю.

"Ми готові обговорювати конкретні занепокоєння на основі фактів, взаємної поваги й міжнародного права. Ми переконані, що довгострокові інтереси держав Африки та України полягають у зміцненні незалежності, безпеки й економічної стійкості. Україна виступає за рівноправне партнерство та міжнародний порядок, у якому суверенітет держав, невтручання у внутрішні справи й повага до міжнародного права – спільні принципи, а не інструменти політичної доцільності", – резюмували у МЗС.

Наприкінці літа 2024 року Малі та Нігер ухвалили рішення розірвати дипломатичні відносини з Україною на тлі звинувачень на адресу Києва у нібито підтримці збройних угруповань після боїв у регіоні Сахелю за участю найманців російських структур.