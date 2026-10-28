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Сибіга обговорив зі спікером парламенту Фінляндії зміцнення двосторонніх зв'язків і парламентську співпрацю

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив зі спікером парламенту Фінляндії Юссі Галла-ахо зміцнення українсько-фінських зв'язків, розширення парламентського співробітництва та спільні пріоритети.

"Відбувся плідний обмін думками зі спікером @Halla_aho щодо зміцнення українсько-фінських зв'язків, розширення парламентського співробітництва та просування наших спільних пріоритетів", – написав Сибіга в соціальній мережі Х у середу.

За його словами, під час розмови він поінформував спікера про ситуацію на полі бою, російський терор проти українських міст і цивільного населення, а також поточну дипломатичну роботу України, спрямовану на наближення миру.

"Фінляндія є надійним другом і перевіреним партнером України. Міцна солідарність фінського парламенту з Україною має для нас велике значення", – наголосив міністр.

Сибіга також зазначив, що Україна та Фінляндія поділяють підходи до викликів, які стоять перед країнами Північної Європи та Україною, і висловив вдячність Фінляндії за її незмінну підтримку та допомогу.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#розмова #співпраця #фінляндія
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