Канадський інститут українських студій виділив понад 800 грантів і стипендій науковцям та інституціям з України за 50 років

Канадський інститут українських студій (КІУС) при Альбертському університеті відзначає 50 років від заснування та анонсував проведення до ювілею міжнародного симпозіуму "Переосмислення гуманітаристики: Україна і світ" (Recentring the Humanities: Ukraine and the World).

Як повідомили у КІУС, за 50 років інститут надав щонайменше 1742 наукові відзнаки, гранти та стипендії, із них 883, або близько 51% були виділені для українських науковців та інституцій.

У складі КІУС зараз працюють 11 дослідницьких центрів і програм, які вивчають Голодомор, середньовічну та ранньомодерну історію України, сучасні суспільні процеси, українську мову й методику її викладання, а також історію українців у Канаді та інших країнах. Один із напрямів роботи стосується історії української державності. Серед довготривалих проєктів інституту також англомовна Internet Encyclopedia of Ukraine. Окремий напрям становлять кримськотатарські студії.

КІУС заснували 1976 року за підтримки провінційного уряду, університету Альберти та за активної участі української громади Канади. Перший платіж установі в Україні інститут здійснив у 1987-88 роках, а вже в 1989-90 роках КІУС став одним з осередків, через які українські дослідники налагоджували контакти з академічним середовищем Північної Америки. Співпраця також охоплювала законодавчі реформи та розвиток демократичних інституцій, значну частину фінансування яких надало Канадське агентство міжнародного розвитку (CIDA).

Симпозіум до ювілею інституту відбудеться 28-30 жовтня в Едмонтоні з можливістю долучитися онлайн за умови попередньої реєстрації.

Серед заявлених учасників є голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, історики Сергій Плохій та Ярослав Грицак, філософ Володимир Єрмоленко і митрополит Борис Ґудзяк. Учасники обговорять, як досвід України, зокрема спротив російській агресії, змінює міжнародні дискусії про історію, права людини, демократію та культурну ідентичність.