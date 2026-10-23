Австрія висилає чотирьох російських дипломатів через підозри у шпигунстві – ЗМІ

Австрія прийняла рішення про вислання чотирьох російських дипломатів через підозри у шпигунській діяльності, повідомляє Profil.

Зазначається, що міністр закордонних справ Беате Майнль-Райзингер вирішила діяти рішуче після того, як внутрішні служби ретельно перевірили інформацію щодо осіб із розісланого раніше секретного списку.

"Лише в середині серпня Міністерство оборони, очолюване партією ÖVP, у електронному листі попередило співробітників Федеральних збройних сил, а також усіх ополченців про небезпеку контактів із ймовірними агентами Кремля та попросило надавати інформацію. У надісланому списку було 21 ім'я з фотографіями. Ця інформація спочатку походила з витоку даних, опублікованого російським емігрантським ЗМІ "Проект" – однак ці особи вже раніше привернули увагу австрійських органів влади як підозрювані", – йдеться у повідомленні.

В результаті проведених перевірок Австрія висилає з країни трьох осіб із зазначеного списку. Четвертий дипломат, який має покинути країну, був акредитований як дипломат при Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).