Сеул відкликає частину дипломатичного персоналу з України через суперечку щодо військовополонених КНДР – ЗМІ

Південна Корея вирішила відкликати частину дипломатичного персоналу з України через відсутність, за оцінкою Сеула, позитивних кроків Києва для врегулювання суперечки щодо оприлюднення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених до Південної Кореї, а також через загрози повітряних ударів, повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap із посиланням на Міністерство закордонних справ країни.

Речник МЗС Південної Кореї Пак Ду-сун заявив на регулярному брифінгу, що рішення пов'язане з тим, що Україна досі не зробила "позитивних кроків" для врегулювання дипломатичної суперечки, яка виникла після одностороннього оприлюднення Києвом інформації про перевезення військовополонених до Сеула. Крім того, постійні загрози повітряних ударів ускладнюють забезпечення безпеки дипломатичного персоналу.

Водночас Південна Корея продовжить необхідні дипломатичні контакти з Україною на чолі з тимчасовим повіреним у справах. Усі консульські працівники залишаться в країні для продовження роботи із захисту громадян Південної Кореї, зазначив Пак.

Як повідомлялося, у вересні під час виступу на Генеральній асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала Південній Кореї двох північнокорейських військовослужбовців, взятих у полон минулого року.

Після цього південнокорейська сторона заявила, що передача мала відбутися конфіденційно задля безпеки військовополонених та їхніх родин. За твердженням Сеула, Україна погодилася не розголошувати інформацію про передачу.

Згодом українські ЗМІ з посиланням на джерело в Офісі президента повідомили, що українська сторона заперечує існування угоди про конфіденційність із Сеулом.

Південнокорейська адміністрація заявила, що таке заперечення "серйозно підриває" взаємну довіру та завдає шкоди дружнім відносинам між країнами.

За словами Сона, український уряд сам наполягав на конфіденційності передачі, побоюючись внутрішньої критики через втрату можливості обміняти північнокорейських військовополонених на українських військовополонених. Сеул, за його словами, погодився на конфіденційність з огляду на безпеку військовополонених та їхніх родин, а також дипломатичні й безпекові питання.

Згодом на початку жовтня уряд Південної Кореї повідомив про рішення відкликати свого посла у Києві через розбіжності щодо ситуації з полоненими з КНДР. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Південної Кореї. Однак речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий наголошував, що попри рішення Південної Кореї про відкликання свого посла, Україна залишається відкритою до відновлення конструктивного діалогу – навіть якщо на це буде потрібен час.