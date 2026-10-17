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Дипломатія

Україна та Ізраїль стикаються з подібними інструментами агресії та пропаганди з боку РФ і її союзників, що вимагає тіснішої співпраці — посол Корнійчук

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Україна та Ізраїль стикаються з подібними інструментами агресії та пропаганди з боку РФ і її союзників, що вимагає тіснішої співпраці — посол Корнійчук
Фото: Посольство України в Ізраїлі

Обидві держави — Україна та Ізраїль — стикаються з аналогічними інструментами агресії та пропаганди з боку Росії, Ірану та їхніх сателітів. Це вимагає значно тіснішої розвідувальної та інформаційної взаємодії між країнами, заявив в суботу Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук.

Дипломат наголосив, що і Україна, і Ізраїль фактично використовують схожі інструменти протистояння деструктивному впливу, проте потребують більш злагодженої спільної роботи для ефективної протидії.

"Обидві країни програють у масштабах пропагандистської війни проти Росії, Ірану та їхніх сателітів, якщо не об'єднають зусилля. Це важлива сфера співпраці, де я закликаю наших друзів до активнішого обміну інформацією та значно тіснішої спільної роботи, адже проти нас застосовують однакові інструменти", — зазначив посол.

За його словами, розширення такого партнерства та обмін даними дозволять ефективніше реагувати на спільні безпекові виклики у сучасних умовах.

Євген Корнійчук — український дипломат та юрист, із 2020 року обіймає посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Державі Ізраїль, приділяючи значну увагу питанню координації зусиль у протидії спільним викликам безпеки.

#україна #ізраїль #корнійчук #дипломатія
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