Бразилія передала Україні нову партію ліків у рамках гуманітарної допомоги

Бразилія передала Україні нову партію лікарських препаратів у рамках програми міжнародної гуманітарної допомоги, повідомило посольство Бразилії в Києві.

Партію отримано в жовтні департаментом охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації в Ужгороді.

Передані препарати призначені для лікування пацієнтів із вторинно-прогресуючими формами розсіяного склерозу, дорослих із помірним та тяжким ревматоїдним артритом, а також дітей та підлітків із ювенільним ідіопатичним артритом.

У посольстві Бразилії зазначили, що нова партія продовжує двосторонню співпрацю в гуманітарній сфері та спрямована на підтримку української системи охорони здоров’я в умовах триваючих гуманітарних викликів.

"Цей новий внесок підтверджує тверду підтримку Бразилією України та відображає міцне стратегічне партнерство між двома країнами, засноване на давніх історичних і культурних зв’язках", — йдеться в повідомленні посольства.

Бразильська сторона також заявила про намір продовжувати розвиток двостороннього співробітництва та надавати допомогу Україні в гуманітарній сфері. Нова партія медикаментів стала черговою поставкою бразильської гуманітарної допомоги Україні.