Сибіга та міністр ЗС Швеції обговорили питання заморожених російських активів та атаки на українську енергетику

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із міністром закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенергард, з якою обговорив спільні пріоритети на тлі триваючих російських атак на критичну інфраструктуру України.

"Особливу увагу приділили замороженим російським активам. У своїй нещодавній статті для POLITICO Europe я пояснив, чому вкрай важливо спрямувати їх на користь України в повному обсязі. Вдячний Марії за її лідерство в просуванні цього важливого кроку. Повністю поділяю її позицію: використання цих активів могло б подвоїти обсяг підтримки України з боку ЄС, без жодних витрат для європейських платників податків", – наводить пресслужба цитату міністра закордонних справ України у Телеграмі у понеділок.

Сибіга подякував Швеції за незмінну підтримку України, зокрема за цьогорічне важливе рішення щодо літаків Gripen. "Ці сучасні бойові літаки невдовзі допомагатимуть захищати українське небо", – зазначив Сибіга.

Співрозмовники зосередилися на подальшій військовій допомозі, зміцненні енергетичної стійкості України напередодні зими та просуванні України на шляху до членства в ЄС. Сторони також наголосили на важливості продовження санкцій проти Росії та збереження тиску на агресора.

"На тлі останніх жорстоких російських ударів по українських містах час ухвалення та масштаб цього рішення мають особливе значення. Москва посилює свій терор. Європа демонструє, що її відповідь може бути такою ж рішучою. Кремль роками намагається розколоти Європу. Сьогодні Європа демонструє, чому Москва так боїться її єдності", – зазначив глава МЗС .