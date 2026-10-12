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Сибіга та міністр ЗС Естонії у Люксембурзі погодилися з необхідністю подальшого посилення тиску на РФ

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Люксембурзі провів зустріч з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною, пыд час якої сторони говорили про ситуацію на полі бою та удари РФ енергетичній інфраструктурі України, а також узгоджували позиції напередодні засідання Ради ЄС із закордонних справ.

"Глава МЗС поінформував колегу про ситуацію на полі бою та продовження російських ударів по Україні, зокрема по нашій енергетичній інфраструктурі. Співрозмовники зосередилися на просуванні України на шляху до вступу в ЄС та узгодженні позицій напередодні засідання Ради ЄС із закордонних справ. Вдячний Естонії за її непохитну підтримку", – йдеться у повідомленні МЗС України в Телеграмі у понеділок.

"Погодилися з необхідністю подальшого посилення тиску на Росію, зокрема шляхом ухвалення 22-го пакета санкцій та вжиття заходів проти ланцюгів постачання, які забезпечують російську військову машину. Заморожені російські активи мають слугувати Україні. Агресор має заплатити", – зазначив Сибіга.

Очільник українського зовнішньополітичного відомства також подякував Естонії за її нещодавній внесок у розмірі EUR100 тис на зміцнення енергетичної стійкості України напередодні складної зими.

Міністри також обговорили підготовку до Конференції з відновлення України (URC 2027), яка відбудеться в Естонії, та домовилися підтримувати тісний контакт.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#санкції #естонія #рф #мзс
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