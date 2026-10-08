Попри рішення Сеула про відкликання посла, Україна залишається відкритою до відновлення конструктивного діалогу – МЗС

Попри рішення Південної Кореї про відкликання свого посла, Україна залишається відкритою до відновлення конструктивного діалогу – навіть якщо на це буде потрібен час, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий

"Цього тижня ми запрошували до МЗС посла Республіки Корея в Україні для представлення нашої позиції та пошуку конструктивних рішень. Йому була доведена позиція української сторони. Ми переконані, що дипломатія має переважати над емоціями. Попри рішення Сеула про відкликання посла, Україна залишається відкритою до відновлення конструктивного діалогу – навіть якщо на це буде потрібен час", – йдеться у відповіді речника на запитання журналістів щодо ситуації із відкликанням посла.

Раніше у четвер у уряд Південної Кореї повідомив про рішення відкликати свого посла у Києві через розбіжності щодо ситуації з полоненими з КНДР. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Південної Кореї

Як повідомлялося, у вересні під час виступу на Генеральній асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала Південній Кореї двох північнокорейських військовослужбовців, взятих у полон минулого року.

Після цього південнокорейська сторона заявила, що передача мала відбутися конфіденційно задля безпеки військовополонених та їхніх родин. За твердженням Сеула, Україна погодилася не розголошувати інформацію про передачу.

Згодом українські ЗМІ з посиланням на джерело в Офісі президента повідомили, що українська сторона заперечує існування угоди про конфіденційність із Сеулом.

Південнокорейська адміністрація заявила, що таке заперечення "серйозно підриває" взаємну довіру та завдає шкоди дружнім відносинам між країнами.

За словами Сона, український уряд сам наполягав на конфіденційності передачі, побоюючись внутрішньої критики через втрату можливості обміняти північнокорейських військовополонених на українських військовополонених. Сеул, за його словами, погодився на конфіденційність з огляду на безпеку військовополонених та їхніх родин, а також дипломатичні й безпекові питання.