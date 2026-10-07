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Сибіга планує взяти участь у засіданні міністрів закордонних справ ЄС 12 жовтня

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Сибіга планує взяти участь у засіданні міністрів закордонних справ ЄС 12 жовтня
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга планує взяти участь у засіданні глав МЗС країн-членів ЄС 12 жовтня у Люксембурзі.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив на брифінгу у середу в Києві.

"У понеділок, 12 жовтня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запрошений до участі в засіданні міністрів закордонних справ Європейського Союзу, яке відбудеться в Люксембурзі. Станом на зараз міністр планує взяти участь", – сказав речник.

Тихий назвав засідання дуже важливим у контексті кроків щодо вступу України до Європейського Союзу.

Серед ключових тем, які глава МЗС України планує порушити в цьому форматі є обороноздатність, посилення української протиповітряної оборони. Крім того, міністр говоритиме про посилення санкцій проти РФ, заморожені активи.

"Активно йде робота над тим, щоб нарешті вийти на рішення, які необхідні", – додав речник.

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#єс #засідання #мзс
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