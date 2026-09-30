Китай готовий розширювати взаємовигідну співпрацю з Україною – посол

Китай готовий залишатися надійним партнером України та розширювати взаємовигідну співпрацю між двома країнами, заявив посол Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкунь.

"Економіки Китаю та України значною мірою доповнюють одна одну, тому співпраця двох держав має широкі перспективи. Китай готовий бути надійним партнером України. Ми прагнемо й надалі розширювати взаємовигідне співробітництво, приносити більше користі народам обох країн і разом відкривати нові перспективи розвитку китайсько-українських відносин", – сказав посол під час прийому в Києві з нагоди 77-ї річниці утворення КНР.

У заході взяв участь заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс, представники дипломатичного корпусу, українських державних і громадських організацій, бізнесу та китайської громади.

Ма Шенкунь зазначив, що у 2026 році виповниться 15 років з моменту встановлення китайсько-українського стратегічного партнерства, а у 2027 році країни відзначать 35-річчя встановлення дипломатичних відносин.

За його словами, Китай протягом багатьох років залишається найбільшим торговельним партнером України та одним із основних джерел українського імпорту.

Посол звернув увагу на розвиток двосторонньої торгівлі сільськогосподарською продукцією. Зокрема, у 2025 році Україна та Китай підписали протоколи, що відкривають можливості для експорту українського гороху та водних біоресурсів дикого вилову, а у 2026 році – протокол щодо експорту українського пшеничного борошна до Китаю.

"Це створює міцну основу для подальшого розширення експорту української аграрної продукції", – зазначив Ма Шенкунь.

Говорячи про стан китайської економіки, дипломат повідомив, що ВВП КНР у першому півріччі 2026 року сягнув 69,6 трлн юанів, збільшившись на 4,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За його словами, Китай має намір продовжувати розвиток високотехнологічного виробництва, нової енергетики, штучного інтелекту, робототехніки та інноваційної фармацевтики, одночасно розширюючи відкритість своєї економіки для зовнішнього світу.

Ма Шенкунь також зупинився на позиції Пекіна щодо війни в Україні. За його словами, Китай виступає за політичне врегулювання та продовження дипломатичних зусиль.

"Китай і надалі твердо стоятиме на боці миру та підтримуватиме всі зусилля, що сприяють миру. Своєю чергою Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль, сприяючи якнайшвидшому припиненню вогню та бойових дій і, зрештою, досягненню мирної угоди", – заявив посол.

Він зазначив, що майже два роки роботи в Україні переконали його в наявності в української економіки значного потенціалу для подальшого розвитку та співпраці з Китаєм.

Значна частина виступу посла була присвячена підсумкам 77-річного розвитку КНР. Ма Шенкунь зазначив, що Китай став другою за величиною економікою світу, світовим лідером за обсягом торгівлі товарами та одним із основних торговельних партнерів понад 160 країн і регіонів.

Дипломат також заявив про намір Пекіна продовжувати міжнародну співпрацю в рамках ініціативи "Один пояс, один шлях", до якої, за його словами, приєдналися понад 150 країн і більше ніж 30 міжнародних організацій, а кількість інфраструктурних та промислових проєктів, що реалізуються, перевищила 4 тис.

Як повідомлялося в дослідженні аналітичного центру Experts Club, Китай за підсумками першого півріччя 2026 року посідав перше місце серед найбільших торговельних партнерів України. Товарообіг між країнами становив близько 14,68 млрд доларів, у тому числі імпорт китайських товарів в Україну – близько 13,9 млрд доларів, український експорт до Китаю – близько 778 млн доларів. На Китай припало близько 21,9% сукупного товарообігу України з 50 найбільшими торговельними партнерами та 29,4% імпорту в цій групі країн. При цьому торговельний дефіцит України з КНР становив близько $13,12 млрд. Дослідження Experts Club щодо найбільших торговельних партнерів України у першому півріччі 2026 року.

Згідно з даними Державної митної служби, тенденція збереглася й у січні-серпні 2026 року: Китай залишався найбільшим постачальником товарів до України з обсягом імпорту понад $19,6 млрд.

Китайська Народна Республіка визнала незалежність України 27 грудня 1991 року, а дипломатичні відносини між двома державами було встановлено 4 січня 1992 року. Посольство КНР у Києві розпочало роботу в 1992 році. Того ж року розпочало діяльність Посольства України в Пекіні. У 2011 році Україна та Китай встановили відносини стратегічного партнерства.