У Києві проходить 11-й фестиваль "Лінія іспанського кіно" за сприяння Посольства Іспанії

У київському кінотеатрі "Жовтень" 24 вересня розпочався 11-й фестиваль "Лінія іспанського кіно", який триватиме до 30 вересня та представить п'ять помітних іспанських стрічок останніх років.

Фестиваль проходить за сприяння Посольства Іспанії в Україні та Іспанського агентства з міжнародного співробітництва в галузі розвитку (AECID) у співпраці з кінокомпанією "Артхаус Трафік". Інформація про участь Посольства Іспанії та AECID також представлена на офіційній афіші фестивалю. Організатори зазначають, що проєкт покликаний знайомити українського глядача із сучасним іспанським кінематографом.

Фестиваль відкрився 24 вересня показом нової картини дворазового лауреата премії "Оскар" Педро Альмодовара "Гірке Різдво" (Amarga Navidad). Стрічка поєднує драму та комедію і розповідає про митця у творчій кризі, який використовує у сценарії події з власного життя та історії близьких. Фільм був представлений у Каннах, де отримав нагороду за найкращий саундтрек, а також увійшов до програми кінофестивалю у Карлових Варах.

До програми "Лінії іспанського кіно" також увійшли кримінальна комедія "Хто кого навколо пальця" Аранчі Ечеваррії, драма "Чорна куля" режисерського дуету Хав'єра Кальво та Хав'єра Амброссі, анімаційна картина Ірене Іборри "Олівія та невидимий землетрус" та драма "Сират" Олівера Лаше.

"Хто кого навколо пальця", показ якого запланований на 25 та 29 вересня, розповідає про колишнього учасника талант-шоу, який через фінансові проблеми погоджується взяти участь у викраденні дорогоцінної картини. Стрічка входила до офіційної програми кінофестивалю в Малазі.

26 вересня в "Жовтні" відбудеться спеціальний показ "Чорної кулі" – історії, пов'язаної з постаттю Федеріко Гарсії Лорки та незавершеним рукописом письменника. Стрічку поставили Хав'єр Кальво та Хав'єр Амброссі.

27 вересня заплановані два покази. Сімейна анімація "Олівія та невидимий землетрус" розповідає про 12-річну дівчинку, яка разом із молодшим братом та матір'ю змушена залишити свій дім. Щоб допомогти братові впоратися зі страхом і нестабільністю, Олівія перетворює їхню нову реальність на уявні "зйомки фільму". Картина демонструватиметься з українським дубляжем.

Того ж дня глядачам представлять "Сират" Олівера Лаше – одну з найбільш помітних іспанських фестивальних стрічок останнього періоду, створену за участю продюсерів Педро та Агустіна Альмодоварів.

Згідно з актуальним розкладом, повторні покази "Гіркого Різдва" відбудуться 28 та 30 вересня, а "Хто кого навколо пальця" – 29 вересня. Всі основні ігрові стрічки демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Після Києва фестиваль продовжиться у Львові: з 12 до 16 жовтня покази пройдуть у кінотеатрі "Планета кіно" в ТРЦ Forum Lviv.

"Лінія іспанського кіно" проводиться в Україні вже в одинадцяте та є одним із культурних проєктів, спрямованих на представлення сучасної іспанської культури українській аудиторії.