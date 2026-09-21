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Віцеспікер Ради Корнієнко відвідає Італію та Ватикан 21-27 вересня

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Віцеспікер Ради Корнієнко відвідає Італію та Ватикан 21-27 вересня
Фото: https://www.facebook.com/

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко упродовж 21-27 вересня здійснить робочу поїздку до Італійської Республіки та міста-держави Ватикан, повідомляє пресслужба парламенту в понеділок.

"У межах поїздки заплановано низку зустрічей із керівництвом та депутатами Парламенту Італії, представниками Уряду, а також представниками Ватикану. Зазначені заходи спрямовані на поглиблення та зміцнення дипломатичних і політичних зв'язків між країнами", – йдеться в повідомленні.

Крім того, під час перебування в Італії Корнієнко візьме участь у щорічному економічному форумі "Abruzzo Economy Summit 2026", який відбудеться 24-25 вересня у місті Пескара.

#візит #віцеспікер #італія
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