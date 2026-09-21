Україна братиме участь у EXPO 2027 у Белграді, генкомісаром буде Бережна

Кабінет міністрів України підтримав пропозицію Міністерства економіки та довкілля та Міністерства культури щодо участі України у Всесвітній спеціалізованій виставці "Експо-2027", яка відбудеться з 15 травня по 15 серпня 2027 року у м. Белграді (Сербія).

Згідно з розпорядженням №932 від 21 вересня, встановлено, що генеральним комісаром національної секції України на виставці є віце-прем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

Зазначається, що витрати на заходи, пов’язані з участю України у "Експо-2027", покриваються за рахунок коштів організатора виставки, донорських, спонсорських коштів, благодійних внесків та інших джерел, не заборонених законодавством.

Як повідомлялося, 13 квітня 2025 року Україна офіційно відкрила свій виставковий простір на EXPO 2025 в Осаці (Японія), генеральною комісаркою Українського павільйону була Тетяна Бережна. За шість місяців український павільйон прийняв понад 3 млн відвідувачів.

У вересня стало відомо, що павільйон України "Не для продажу" ("Not For Sale") на EXPO 2025 здобув срібну нагороду в категорії "Найкраща активація або залучення" (Best Activation or Engagement) на конкурсі World Expolympics.

У листопаді виставка українського павільйону на EXPO 2025 в Японії експонувалася в Києві.