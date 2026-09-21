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Україна та Румунія підписали меморандум для розвитку прикордонної інфраструктури

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Україна та Румунія підписали меморандум для розвитку прикордонної інфраструктури

Україна спільно з Румунією в межах Карпатського економічного форуму (C8 Summit) підписали меморандум про взаєморозуміння в основу якого покладено оновлену Стратегію розвитку прикордонної інфраструктури між країнами, що враховує потреби у контексті забезпечення перевезень вантажів та пасажирів.

Згідно з повідомленням Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України, відповідний документ підписав міністр Микола Калашник і державний секретар міністерства транспорту та інфраструктури Румунії Іонель Скріоштяну.

Передбачається, що в межах меморандуму країни працюватимуть над модернізацією та розвитком автомобільних пунктів пропуску (ПП) і під’їзних доріг, посиленням залізничного сполучення, а також спрощенням процедур контролю на кордоні та розширенням можливостей для перевалки українських вантажів у румунських портах.

Серед іншого, планується збільшити пропускну спроможність наявних ПП та розвивати нові сполучення, зокрема в оновленій Стратегії визначено 17 пунктів пропуску, з яких 10 є новими пропозиціями.

"Підписаний Меморандум визначає конкретні напрями цієї роботи. Нам важливо збільшити пропускну спроможність кордону та створити для українського бізнесу стабільні й передбачувані маршрути до Європейського Союзу та румунських портів", - цитуються у релізі слова міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

У відомстві наголосили, що наступним етапом буде перехід до реалізації відповідних проєктів, а також залучення фінансування для їх виконання.

#румунія #інфраструктура #кордон
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