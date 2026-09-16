Посол Мексики в Україні заявив про потенціал розширення політичної, економічної та наукової співпраці

Мексика та Україна мають значний потенціал для подальшого розширення двосторонніх відносин у політичній, економічній, науковій та академічній сферах, заявив надзвичайний і повноважний посол Мексики в Україні Ауденсіо Контрерас Гонсалес.

"Я переконаний, що Мексика та Україна мають значний потенціал для подальшого зміцнення двосторонніх відносин. Наші країни заслуговують на ширші, глибші та динамічніші відносини - від відвертого політичного діалогу на засадах взаємної поваги до взаємовигідної наукової, академічної та економічної співпраці", - сказав посол на дипломатичному прийомі в Києві з нагоди 216-ї річниці початку боротьби за незалежність Мексики.

У заході взяли участь заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца, представники органів державної влади, дипломатичного корпусу, академічних і ділових кіл, громадянського суспільства та мексиканської громади.

Контрерас Гонсалес зазначив, що святкування національного свята Мексики в Україні має особливе значення.

"Ми відзначаємо його разом із народом, яким щиро захоплюємося і який за надзвичайно складних обставин глибоко цінує свою ідентичність, свій суверенітет і своє право самостійно визначати власне майбутнє як незалежна держава, що живе в мирі, так само, як і мексиканський народ", - наголосив дипломат.

За його словами, зовнішня політика Мексики ґрунтується на конституційних принципах невтручання, мирного врегулювання спорів і відмови від застосування сили в міжнародних відносинах.

«Саме ці принципи визначають нашу чітку позицію щодо засудження вторгнення в Україну, підтримки міжнародного права та діалогу задля досягнення справедливого й тривалого миру», - заявив посол.

Він також наголосив на важливості культурної дипломатії та тісніших контактів між суспільствами двох держав, незважаючи на значну географічну відстань.

"Зміцнення двосторонніх відносин починається з кращого пізнання одне одного нашими суспільствами, які географічно віддалені, проте мають спільні цінності й риси та багатовікову історію державності", - зазначив Гонсалес.

Під час прийому гостям представили елементи мексиканської культури та національних традицій, зокрема музику, гастрономію та традиційне декоративне мистецтво papel picado.

Посол висловив сподівання на якнайшвидше встановлення справедливого й тривалого миру в Україні та подальше зміцнення українсько-мексиканського співробітництва.

Мексика визнала незалежність України 25 грудня 1991 року, дипломатичні відносини між державами були встановлені 14 січня 1992 року.

Посольство України в Мехіко було відкрито в січні 1999 року. Мексика спочатку підтримувала дипломатичні відносини з Україною через свої посольства в Росії, а потім у Польщі; у 2000 році в Києві почало працювати почесне консульство. Постійне Посольство Мексики в Україні розпочало роботу 1 травня 2005 року, а його офіційна інавгурація відбулася 20 червня 2005 року під час державного візиту президента Мексики Вісенте Фокса.

Ауденсіо Контрерас Гонсалес очолює Посольство Мексики в Україні та вручив вірчі грамоти президенту України 16 серпня 2024 року.