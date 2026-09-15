Сибіга представив нового керівника Департаменту консульської служби МЗС Гамана

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга представив колективу Департаменту консульської служби МЗС нового керівника – Олександра Гамана, який раніше очолював Генеральне консульство України в Стамбулі та Посольство України у В'єтнамі.

"Поставив чітке завдання – продовжити розбудову сучасної консульської служби, орієнтованої насамперед на сучасні та актуальні потреби українців за кордоном. Головний пріоритет – максимально спростити отримання консульських послуг. Менше бюрократії та особистих візитів, більше цифрових рішень і дистанційних послуг. Для цього маємо і надалі переглядати нормативну базу, прибирати застарілі процедури та ширше використовувати автоматизацію", – написав Сибіга в соцмережі Facebook.

Він наголосив на важливості того, щоб незалежно від країни перебування українці могли розраховувати на доступну консульську послугу, належне ставлення і допомогу своєї держави.

"Окреме завдання – захист прав та інтересів наших громадян. Кожен випадок упередженого ставлення, дискримінації чи інших негативних проявів щодо українців за кордоном має отримувати належну і своєчасну реакцію наших дипломатичних установ. Це конкретні завдання для Департаменту консульської служби та всіх наших закордонних дипломатичних установ. Триматиму результати цієї роботи на особистому контролі", – підкреслив міністр.

Він подякував колективу Департаменту за щоденну роботу та допомогу нашим громадянам у різних куточках світу.

"Сьогодні за кордоном перебувають понад 8 мільйонів українців. Відповідно змінилися і масштаб, і характер роботи консульської служби. Вона має адаптуватися до нових потреб наших громадян і тих викликів, з якими вони стикаються за кордоном. Важливо й надалі забезпечувати надійну підтримку наших громадян за кордоном", – зазначив Сибіга.

Окремо він також подякував Владиславу Каневському, який очолював Департамент консульської служби, за роки роботи та багато важливих змін, які вдалося реалізувати за цей час.

Джерело: https://www.facebook.com/andrij.sybiha/posts/pfbid02wCgdpJzNKY64wcs3hXSb4fgTFq9A9zUabKHsBSCn9Tfia4721HjDaTY4VXwm97m6l