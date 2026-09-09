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Україна і Словаччина мають намір домовитися про створення українсько-англійської гімназії в Братиславі

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Україна і Словаччина мають намір домовитися про створення українсько-англійської гімназії в Братиславі
Фото: https://www.facebook.com/andrij.butenko.392132

Україна і Словаччина мають намір домовитися про створення українсько-англійської гімназії в Братиславі і словацько-англійської гімназії в Україні, повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

"Найближчими тижнями готуємось підписати зі словацькими колегами угоду про створення двомовної українсько-англійської гімназії в Братиславі і двомовної словацько-англійської гімназії в Україні. Наші робочі групи працювали над проєктом понад пів року – і ми вдячні словацьким колегам за конструктивність", – написав Бутенко по результатам зустрічі з міністром освіти Словаччини Томашем Друкером, яка відбулася у Братиславі.

Також міністр подякував колезі за підтримку в організації національного мультипредметного тесту (НМТ), так як цього року в екзаменаційних центрах у Братиславі 361 український абітурієнт зміг безпечно скласти вступні випробування.

Крім того, сторони обговорили відкриття українських студій у словацьких університетах.

"Факультет мистецтв Університету Коменського в липні офіційно приєднався до Глобальної коаліції українських студій. На завершальному етапі – Пряшівський університет. Погодили практичні напрями співпраці у сфері професійної освіти: спільні проєкти в Erasmus+, розвиток Центрів професійної майстерності (CoVEs), впровадження стандартів забезпечення якості EQAVET.

Окремо говорили про співпрацю у сфері вищої освіти – між нашими університетами в галузях взаємного інтересу, зокрема в енергетиці", – написав Бутенко.

#освіта #словаччина #україна #бутенко
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