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Посол Франції: Європа рішуче налаштована посилювати санкційний тиск на РФ

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Посол Франції: Європа рішуче налаштована посилювати санкційний тиск на РФ

Європа зберігає єдність і рішуче налаштована посилювати тиск на РФ за допомогою санкцій, заявив надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Бріс Рокфей (Brice Roquefeuil) під час спеціальної дискусії Київського безпекового форуму (КБФ) "Як насправді Захід повинен відповісти на ескалацію Росії?".

Коментуючи візит до Києва спецпосланців президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа і Джареда Кушнера, Рокфей сказав, що це був позитивний крок, який надав сторонам можливості обмінятися поглядами й кожному висловити свою думку, а метою візиту, його думку, було відновлення переговорного процесу. "Росія здійснює ескалацію. Ми бачимо, що вона цілить в цивільну інфраструктуру, бачимо жертви серед цивільного населення, масовані удари по містах. Дипломатичний процес потрібен, щоб ми могли покладатися на підтримку європейців", – зазначив він.

Посол наголосив на єдності союзників у підтримці України та посиленні тиску на РФ. "Ми єдині в намірі продовжувати підтримку України й надавати допомогу. Також ми налаштовані рішуче тиснути на Росію за допомогою санкцій", – наголосив дипломат.

Окремо він відзначив зацікавленість України в тому, щоб європейці мали свою роль у переговорному процесі.

"Ми вітаємо готовність президента Володимира Зеленського і його команди до переговорів. Цей візит підтверджує, що українське керівництво налаштоване на запровадження режиму безумовного припинення вогню, щоби створити умови для переговорів. Вести переговори під ракетами набагато складніше", – зазначив Рокфей.

Спеціальні дискусії КБФ проходять у межах проєкту "Kyiv Security Forum: Deep Strike" про актуальні події та ключові тенденції у сфері безпеки, економіки й зовнішньої політики України.

#санкції #кбф #франція #рф #рокфей
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