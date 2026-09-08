Посол Корнійчук: припинення вогню протягом найближчих місяців - можливе

Американське посередництво в питанні припиненні російської агресії проти України та ситуація всередині РФ можуть призвести до припинення вогню протягом кількох місяців, хоча й не до офіційного завершення війни. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук сказав в коментарі виданню Ynet.



«Не можу сказати, що бачу світло в кінці тунелю щодо остаточного завершення війни, але наші лідери вважають, що її можна зупинити найближчими місяцями і що ця зима стане для неї останньою», - сказав він, коментуючи візит американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва.



Посол додав, що однією з передумов припинення вогню є погіршення економічної ситуації в Росії: в країні закрито близько половини нафтопереробних заводів, що спричиняє дефіцит пального та дизеля, необхідних для транспортування й експорту сільськогосподарської продукції через Чорне море.



Щодо дефіциту систем перехоплення, про які заявляє офіційний Київ, посол зазначив: «Можливо, ми отримаємо пакет допомоги від США. Ми також отримали європейське фінансування на розробку власних систем».