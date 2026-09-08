Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Дипломатія

Посол Корнійчук: припинення вогню протягом найближчих місяців - можливе

1 хв читати
Додати як джерело

Американське посередництво в питанні припиненні російської агресії проти України та ситуація всередині РФ можуть призвести до припинення вогню протягом кількох місяців, хоча й не до офіційного завершення війни. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук сказав в коментарі виданню Ynet.

«Не можу сказати, що бачу світло в кінці тунелю щодо остаточного завершення війни, але наші лідери вважають, що її можна зупинити найближчими місяцями і що ця зима стане для неї останньою», - сказав він, коментуючи візит американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва.

Посол додав, що однією з передумов припинення вогню є погіршення економічної ситуації в Росії: в країні закрито близько половини нафтопереробних заводів, що спричиняє дефіцит пального та дизеля, необхідних для транспортування й експорту сільськогосподарської продукції через Чорне море.

Щодо дефіциту систем перехоплення, про які заявляє офіційний Київ, посол зазначив: «Можливо, ми отримаємо пакет допомоги від США. Ми також отримали європейське фінансування на розробку власних систем».

#корнійчук
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Ізраїльська влада звільнила з-під варти громадянина України та відмовилася від його депортації після втручання дипломатів – посольство

Ізраїльська влада звільнила з-під варти громадянина України та відмовилася від його депортації після втручання дипломатів – посольство

КИЇВ. 29 травня. Інтерфакс-Україна — Затриманого в Ізраїлі громадянина України, якого звинувачували у нібито зв'язках із "ворожими структурами", звіл…

Читати
Зеленський призначив 16 послів

Зеленський призначив 16 послів

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та командою Офісу президента, за результатом якої …

Читати
Партія 18 гаубиць "Богдана" коштом Данії вже в ЗСУ, потенціал таких замовлень $10-12 млрд на рік - Поульсен

Партія 18 гаубиць "Богдана" коштом Данії вже в ЗСУ, потенціал таких замовлень $10-12 млрд на рік - Поульсен

Першу партію з 18 гаубиць "Богдана" українського виробництва, профінансовану Данією, цими вихідними доправили у війська, повідомив міністр оборони Да…

Читати