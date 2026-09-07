Голови МЗС України та Естонії обговорили подальше посилення антиросійських санкцій

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною, повідомляє пресслужба МЗС України.

"Маємо спільне бачення: тиск на Росію має й надалі посилюватися, зокрема шляхом посилення санкцій, водночас Україна має отримувати необхідну підтримку для зміцнення своїх позицій. Також обговорили російські загрози по всій Європі, зокрема останні події в Лейпцигу. Європа потребує рішучої та скоординованої відповіді на кожну спробу Росії випробувати нашу стійкість і безпеку", – заявив Сибіга за результатами розмови.

Сторони скоординували роботу напередодні зими та підготовку до Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Таллінні у 2027 році. Вона стане важливою нагодою для залучення додаткової практичної підтримки відновлення та зміцнення стійкості України.

Він також подякував Естонії за послідовну підтримку членства України в ЄС та наголосив на важливості просування вперед у питанні відкриття переговорних кластерів.

Міністри домовилися підтримувати тісний контакт та узгоджувати подальші кроки.