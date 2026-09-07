Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Дипломатія

Голови МЗС України та Естонії обговорили подальше посилення антиросійських санкцій

1 хв читати
Додати як джерело
Голови МЗС України та Естонії обговорили подальше посилення антиросійських санкцій
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною, повідомляє пресслужба МЗС України.

"Маємо спільне бачення: тиск на Росію має й надалі посилюватися, зокрема шляхом посилення санкцій, водночас Україна має отримувати необхідну підтримку для зміцнення своїх позицій. Також обговорили російські загрози по всій Європі, зокрема останні події в Лейпцигу. Європа потребує рішучої та скоординованої відповіді на кожну спробу Росії випробувати нашу стійкість і безпеку", – заявив Сибіга за результатами розмови.

Сторони скоординували роботу напередодні зими та підготовку до Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Таллінні у 2027 році. Вона стане важливою нагодою для залучення додаткової практичної підтримки відновлення та зміцнення стійкості України.

Він також подякував Естонії за послідовну підтримку членства України в ЄС та наголосив на важливості просування вперед у питанні відкриття переговорних кластерів.

Міністри домовилися підтримувати тісний контакт та узгоджувати подальші кроки.

#розмова #естонія #мзс
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Ізраїльська влада звільнила з-під варти громадянина України та відмовилася від його депортації після втручання дипломатів – посольство

Ізраїльська влада звільнила з-під варти громадянина України та відмовилася від його депортації після втручання дипломатів – посольство

КИЇВ. 29 травня. Інтерфакс-Україна — Затриманого в Ізраїлі громадянина України, якого звинувачували у нібито зв'язках із "ворожими структурами", звіл…

Читати
Зеленський призначив 16 послів

Зеленський призначив 16 послів

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та командою Офісу президента, за результатом якої …

Читати
Партія 18 гаубиць "Богдана" коштом Данії вже в ЗСУ, потенціал таких замовлень $10-12 млрд на рік - Поульсен

Партія 18 гаубиць "Богдана" коштом Данії вже в ЗСУ, потенціал таких замовлень $10-12 млрд на рік - Поульсен

Першу партію з 18 гаубиць "Богдана" українського виробництва, профінансовану Данією, цими вихідними доправили у війська, повідомив міністр оборони Да…

Читати