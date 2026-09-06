МЗС презентує еАрхів по українській дипломатії сто років тому

МЗС України інформує про можливість користуватися Дипломатичним еАрхівом.
Цей цифровий ресурс містить документи, фотографії, історії місць української дипломатії на інтерактивній мапі та інші матеріали.
На порталі доступні такі розділи:
– Універсали Центральної Ради, Гетьманські грамоти, постанови Директорії та інші документи державного значення щодо зовнішньої політики;
– Міжнародні багатосторонні та двосторонні переговори, договори та угоди;
– Переговори в Бересті-Литовську та Берестейський мирний договір;
– Переговори в Києві з РСФРР та документи, підписані під час переговорів;
– Діяльність зовнішньополітичного відомства, його структура та накази;
– Наради послів і голів дипломатичних місій;
– Дипломатичні місії;
– Консульські установи;
– Почесні консули;
– Двосторонні відносини України з державами світу;
– Дипломатичні паспорти;
– Дипломатична освіта та консульські курси.
Документи можна шукати не лише за темами, а й сортувати за країнами. Тож можна досліджувати й окремі епізоди української дипломатії, й історію відносин України з певною державою. Про ці та інші знахідки Дипломатичного еАрхіву розповідатимемо на Facebook-сторінці МЗС України.
Матеріали е-архіву https://earchive.mfa.gov.ua/ походять із фондів Галузевого державного архіву МЗС України, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Центрального державного архіву громадських об'єднань та Україніки, Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України, Центрального державного архіву аудіовізуальних та електронних документів, Центральних державних історичних архівів у Києві та Львові, державних архівів областей України та Державного архіву міста Києва. Перелік архівних установ – учасників проєкту є відкритим і може доповнюватися.