Новий посол Японії в Україні розпочинає дипломатичну місію

Новопризначений посол Японії в Україні Осумі Йо прибув до Києва, повідомило посольство Японії в Україні.

"Раді повідомити, що 29 серпня до Києва прибув новопризначений посол Японії в Україні, пан Осумі Йо. Попереду – новий етап у розвитку міцних дружніх відносин між Японії та України", – йдеться у повідомленні посольства у соціальній мережі Х у суботу.

Від початку повномасштабного вторгнення Японія стала одним із найбільших двосторонніх донорів України. Станом на лютий 2026 року Токіо оголосив і реалізує допомогу Україні приблизно на $20 млрд, зокрема фінансову, гуманітарну та допомогу для відновлення й реконструкції. Лише пряма бюджетна підтримка Японії від 24 лютого 2022 року перевищила $9,8 млрд.

У 2026 році Україна вже отримала від Японії $850 млн бюджетної підтримки через проєкти Світового банку. Крім того, внесок Токіо в механізм ERA, забезпечений доходами від заморожених російських активів, становить понад $3 млрд.

Японія також постачає Україні енергетичне обладнання, генератори, транспорт, засоби для розмінування та іншу нелетальну допомогу.

У травні 2026 року Токіо додатково вніс $14,658 млн до механізму НАТО PURL для закупівлі нелетального обладнання для України. Паралельно Японія продовжує санкційний тиск на Росію.