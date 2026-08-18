Посольство Індії в Києві відзначило 80-й День незалежності країни

Посольство Індії в Україні провело в Києві урочистий захід з нагоди 80-го Дня незалежності Індії. Святкування відбулося в India House за участю представників індійської громади, українських державних органів, бізнесу, культури та громадських організацій.

На церемонії нещодавно призначений посол Індії в Україні Анджані Кумар (Anjani Kumar) підняв національний прапор і передав присутнім звернення президента Індії Драупаді Мурму з нагоди свята.

У заході взяли участь представники індійської громади, яка проживає в Україні, зокрема студенти та підприємці, представники українських органів влади, політики, індологи, письменники, танцівники, представники культурних і духовних організацій, а також українські друзі Індії. Посольство охарактеризувало склад гостей як широке представництво людей, пов'язаних з індійсько-українськими культурними та громадськими відносинами.

Анджані Кумар був призначений новим послом Індії в Україні рішенням МЗС Індії 8 липня 2026 року. 10 серпня заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко прийняв у нього копії вірчих грамот.

У зверненні напередодні Дня незалежності президент Драупаді Мурму наголосила, що Індія рухається до мети стати розвиненою країною до сторіччя незалежності, а розвиток має надавати можливості всім верствам населення. Вона особливо відзначила внесок студентів, науковців, інженерів, лікарів, працівників, фермерів, підприємців та індійської діаспори в розвиток держави.

"Справжній сенс свободи полягає в забезпеченні того, щоб усі громадяни могли використовувати можливості для реалізації своїх прагнень", - заявила президент Індії у зверненні до нації.

Мурму також наголосила на ролі індійців, які живуть за кордоном, і співробітників дипломатичних представництв у зміцненні міжнародного авторитету країни. Серед пріоритетів подальшого розвитку вона назвала цифровізацію, економічне зростання, розширення можливостей для жінок і молоді, розвиток сучасної інфраструктури та збереження культурної спадщини.

Індія здобула незалежність від Великої Британії 15 серпня 1947 року. Тому у 2026 році країна відзначає 80-й День незалежності, хоча від моменту здобуття незалежності минуло 79 років: святкування 1947 року вважається першим Днем незалежності. Офіційна влада Індії називає нинішнє святкування саме 80th Independence Day.

Свято є одним із головних державних днів Індії. Центральна церемонія традиційно відбувається в Делі, де прем'єр-міністр піднімає національний прапор біля Червоного форту та виступає зі зверненням до країни.

Індія однією з перших визнала незалежність України після розпаду СРСР. Дипломатичні відносини між країнами були офіційно встановлені 17 січня 1992 року.

Посольство Індії в Києві розпочало роботу в травні 1992 року. До цього Індія мала генеральне консульство в Одесі, яке працювало ще з 1962 року і було закрите у 1999 році.

Посольство України в Нью-Делі було відкрито в лютому 1993 року і стало однією з перших дипломатичних місій незалежної України в Азії. Воно продовжує представляти українські інтереси в Індії та розвивати політичні, економічні, культурні й гуманітарні зв'язки між країнами.