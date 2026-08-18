Міністр довкілля, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини з делегацією прибув до Києва

Делегація Федерального міністерства навколишнього середовища, захисту клімату, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини – на чолі з федеральним міністром Карстеном Шнайдером прибула до Києва.

"У Києві – федеральний міністр довкілля Карстен Шнайдер із делегацією німецького GreenTech-бізнесу, який прагне працювати з українськими партнерами", – повідомили у посольстві Німеччини в Україні у Х.

Зазначається, що у маршруті міністра також Чорнобиль і Карпати.

"Йдеться не про те, щоб відбудувати вчорашнє. А про те, щоб відбудувати Україну для завтрашнього дня", – він під час прибуття.