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Міністр довкілля, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини з делегацією прибув до Києва

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Делегація Федерального міністерства навколишнього середовища, захисту клімату, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини – на чолі з федеральним міністром Карстеном Шнайдером прибула до Києва.

"У Києві – федеральний міністр довкілля Карстен Шнайдер із делегацією німецького GreenTech-бізнесу, який прагне працювати з українськими партнерами", – повідомили у посольстві Німеччини в Україні у Х.

Зазначається, що у маршруті міністра також Чорнобиль і Карпати.

"Йдеться не про те, щоб відбудувати вчорашнє. А про те, щоб відбудувати Україну для завтрашнього дня", – він під час прибуття.

#ядерна_безпека #німеччина #шнайдер
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