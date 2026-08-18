Посол Корнійчук: попри війну, Україна готується до паломництва хасидів

Посол Корнійчук: паломникам-хасидам слід враховувати всі ризики триваючої російської агресії.

Українська влада вживає заходів для забезпечення організованого та відповідального паломництва хасидів до Умані, однак наголошує, що в умовах російської агресії абсолютних гарантій безпеки на території країни немає. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук сказав в інтерв’ю виданню «B'hadrei Haredim».

«Умань - це місце високого духовного значення для хасидів, і ми визнаємо та поважаємо їх глибокий зв'язок з могилою рабина Нахмана. Незважаючи на війну, українська влада знову готується до прибуття десятків тисяч вірян. Триває координація між урядовими міністерствами, місцевою владою, поліцією, службами екстреної допомоги, прикордонними органами та службами охорони здоров'я. Підготовка включає в'їзд до країни та перетин кордону, громадську безпеку, пожежно-рятувальні служби, укриття, медичне обслуговування, проживання та харчування», - зазначив він.

Дипломат наголосив, що головна мета - зробити все можливе, щоб забезпечити організоване та відповідальне проведення заходу.

Разом з тим, Корнійчук підкреслив, що в Україні триває війна, і тому гарантувати повну безпеку - ні для громадян України, ні для іноземних відвідувачів, - неможливо.

«Кожен, хто вирішить приїхати, повинен розуміти, що він в'їжджає до країни, де все ще існує ризик ракетних атак та атак БПЛА. Тому вкрай важливо діяти відповідно до всіх офіційних рекомендацій, виконувати вказівки сил безпеки та місцевої влади, знати, де розташовані найближчі укриття, та ніколи не ігнорувати тривогу», - сказав посол.

Він також наголосив, що в Україні, окрім воєнного стану, діє низка додаткових правил, зокрема обмеження свободи пересування, комендантська година, посилене патрулювання, заборона на проведення заходів та масових зібрань, а також застосування примусових заходів до осіб, які не дотримуються встановлених обмежень.

З метою організації кращих умов для хасидів в Умані, Посольство України разом з компетентними органами влади в Україні підготувало спеціальний перелік необхідного медичного обладнання та витратних матеріалів. Цей перелік нагальних потреб було передано через Посольство до Міністерства закордонних справ Держави Ізраїль, а також керівництву хасидської громади.