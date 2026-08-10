Новопризначений посол Індії Кумар розпочав дипломатичну місію в Україні

Заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Республіки Індія в Україні Анжані Кумара.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, сторони відзначили важливість подальшого розвитку двостороннього співробітництва та підтримання регулярного політичного діалогу на всіх рівнях.

Заступник міністра наголосив на очікуваннях української сторони щодо активнішої ролі Індії у сприянні відновленню справедливого і тривалого миру в Україні та притягненні держави-агресора до відповідальності за скоєні злочини.

"Сторони обговорили порядок денний найближчих заходів високого рівня, зокрема в контексті реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну 23 серпня 2024 року", – йдеться у повідомленні.

Окрему увагу приділили розвитку міжпарламентського співробітництва та подальшому зміцненню взаємодії у гуманітарній сфері. Сторони також обговорили шляхи активізації двостороннього економічного співробітництва та відновлення позитивної динаміки контактів між представниками бізнесу двох країн.

"За результатами зустрічі сторони домовилися продовжувати активну взаємодію та сприяти подальшому розвитку українсько-індійських відносин у сферах взаємного інтересу. Олександр Міщенко побажав послу Республіки Індія успіхів у його дипломатичній місії в Україні та досягнення вагомих результатів на користь обох країн та їхніх народів", – додали у МЗС.