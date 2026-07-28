Міністри закордонних справ Ізраїлю та України обговорили безпекові виклики, зокрема на тлі проблем з Іраном

Міністри закордонних справ Держави Ізраїль Гидеон Саар та України Андрій Сибіга обговорили безпекові виклики, що стоять пере обома країнами, зокрема "через загрозу з боку Ірану".

"Сьогодні я поспілкувався зі своїм українським колегою, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Ми обговорили виклики, що стоять перед нашими країнами, зокрема загрозу з боку Ірану", – написав міністр закордонних справ Ізраїлю у соцмережі Х у вівторок.

Він повідомив, що висловив "глибоке співчуття з приводу важких втрат, яких зазнав український народ під час війни, та побажав повного одужання всім пораненим і тим, хто страждає".

Також Саар повідомив, що запросив Сибігу відвідати Ізраїль у зв’язку з відзначенням 35-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами.

"Ізраїль та Україна – дружні країни, і я з нетерпінням чекаю на подальше поглиблення нашої співпраці, зокрема через створення нових навчальних центрів в українських лікарнях. Я з нетерпінням чекаю на продовження нашого тісного діалогу та зміцнення дружби між нашими країнами", – наголосив Саар.

Загрози з боку Ірану для України пов’язують з можливістю використання балістичних ударів, постачання зброї Росії та асиметричні кібератаки. Посилення напруги пов’язане з ураженням суден із військовими вантажами в Каспійському морі. Іран звинуватив Україну в ударі по торговому судну в Каспійському морі та спробі "розширити масштаби війни". У МЗС Ірану пообіцяли захищати свої кораблі від українських дронів, заявивши, що "ніколи втручалися у війну між Росією та Україною". У відомстві заявили, що звернулися до ООН і міжнародної спільноти із закликом відреагувати. Як повідомляли державні ЗМІ Ірану, до зовнішньополітичного відомства країни викликали дипломатичного представника України.