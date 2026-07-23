Посол Німеччини Томс завершує дипломатичну місію в Україні – МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів прощальну зустріч із послом Німеччини в Україні Гайком Томсом, який завершує дипломатичну місію, подякувавши дипломату за особистий внесок у розвиток українсько-німецького стратегічного партнерства та підтримку України в один із найскладніших періодів її історії.

"За останні роки наші двосторонні відносини досягли безпрецедентного рівня. Особливо важливим кроком стало проведення першого засідання українсько-німецьких міжурядових консультацій на рівні лідерів та набуття нашими відносинами статусу стратегічного партнерства. Високо цінуємо особистий внесок Гайка Томса у зміцнення співпраці між Україною та Німеччиною в один із найскладніших періодів нашої історії", – написав Сибіга у Facebook.

За словами міністра, під час зустрічі сторони обговорили наслідки останніх масованих російських ударів по Україні, зокрема безпрецедентного за масштабом балістичного удару по Києву 19 липня, а також подальші кроки для посилення захисту українського неба.

Сибіга подякував Німеччині за її лідерську роль у політичній, військовій, енергетичній та гуманітарній підтримці України, а також відзначив провідну роль Берліна у створенні Інтегрованої антибалістичної коаліції.

"Україна та Німеччина є стратегічними партнерами, які разом працюють над зміцненням безпеки Європи та наближенням всеохоплюючого миру", – наголосив глава МЗС.

Окремо міністр подякував Німеччині за активну підтримку просування України на шляху до членства в Європейському Союзі, зокрема за сприяння відкриттю шостого переговорного кластера "Зовнішні відносини". Він зазначив, що Україна розраховує на подальшу підтримку Берліна у відкритті решти переговорних кластерів.

Як повідомлялося, раніше з посиланням на німецьке видання Der Spiegel зазначалось, що посол Німеччини в Україні Гайко Томс завершує свою дипломатичну місію в Києві у зв'язку з його переведенням на посаду посла ФРН в Мадриді. Про це стало відомо у лютому, після того як уряд Німеччини призначив попереднього посла в Україні Мартіна Єгера на посаду голови Федеральної розвідувальної служби. Томс обійняв посаду посла Німеччини в Україні лише минулого літа на прохання міністра закордонних справ ФРН Йоганна Вадефула.

За попередньою інформацією Der Spiegel, новим послом Німеччини в Україні може стати заступник генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Борис Руге.