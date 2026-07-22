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Сибіга анонсував відкриття нового консульства України у Познані

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Сибіга анонсував відкриття нового консульства України у Познані

Україна відкриє 23 липня нове консульство в Познані (Польща), повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Уже 23 липня Консульство України в Познані відчинить двері для перших відвідувачів. Рішення, де відкривати нове консульство, ми ухвалюємо відповідно до наявних потреб: там де збільшується кількість українців і де відповідно зростає потреба в консульських послугах. У Познані та області таких близько 170 тисяч. Донедавна кожному з них, щоб оформити паспорт чи вирішити консульське питання, доводилося їхати через півкраїни", – написав він у Телеграм.

Сибіга зазначив, що МЗС України послідовно розвиває мережу українських дипломатичних установ відповідно до потреб наших громадян. "Ми прагнемо, щоб консульські послуги ставали ближчими, доступнішими й простішими, а взаємодія людей із державою вимагала менше часу й зусиль", – додав він.

 

#польща #мзс
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