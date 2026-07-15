Україна та Узбекистан провели у Львові бізнес-форум

Українські та узбецькі компанії мають намір розширювати співпрацю у машинобудуванні, енергетиці, IT, харчовій та текстильній промисловості. Перспективи реалізації спільних проектів обговорили учасники Українсько-Узбецького бізнес-форуму, що відбувся 13 липня 2026 року у Львові.

Як повідомила Торгово-промислова палата України, форум відкрили президент ТПП України Геннадій Чижиков та голова Торгово-промислової палати Узбекистану Даврон Вахобов. У заході взяли участь близько 90 представників бізнесу, органів влади, галузевих об'єднань та торгово-промислових палат двох країн.

У роботі форуму також взяв участь Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Узбекистан в Україні Алішер Курманов. Участь керівника узбецької дипломатичної місії наголосила на міждержавному рівні зустрічі та зацікавленості Ташкента у розвитку прямих контактів з українським бізнесом. Курманов очолює посольство Узбекистану в Україні з 2020 року.

До учасників форуму звернулися керівник департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації Христина Каліш, віце-президент Львівської ТПП Наталія Карпенчук-Конопацька, голова асоціації "Узелтекссаноат" Мірзіод Юнусов, голова української частини Українсько-узбецької ділової ради Олег Ревчук та голова Українсько-узбецької ділової ради Олег Ревчук.

За словами Чижикова, інтерес узбецьких партнерів виходить за межі традиційних поставок продовольства та фармацевтичної продукції.

"Ми готові пропонувати ніші високої доданої вартості – машинобудування, енергетичне обладнання, IT-рішення для “розумних” міст. Це той рівень співпраці, який відповідає амбіціям обох наших країн", – заявив президент ТПП України.

Одним із основних напрямків співпраці учасники назвали розвиток нових логістичних маршрутів між Україною та Центральною Азією. Українська сторона розглядає Узбекистан як регіональний транспортний та торговельний вузол, який може забезпечувати вихід на ринки сусідніх держав.

ТПП України запропонувала узбецьким логістичним операторам та митним службам спільно працювати над створенням "зелених коридорів". Такі маршрути могли б прискорити постачання української аграрної та харчової продукції до Узбекистану, а також транспортування узбецького текстилю через Україну до європейських країн.

Учасники форуму провели прямі переговори B2B. Серед перспективних напрямів взаємодії були окреслені фармацевтика, виробництво машин та промислового обладнання, енергетика, агропереробка, продукти харчування, текстиль, хімічна продукція та цифрові рішення для міського господарства.

Додатковий потенціал має промислова кооперація. Українські компанії можуть постачати до Узбекистану енергетичне та технологічне обладнання, комплектуючі, фармацевтичну продукцію та продукти глибокої агропереробки. Узбецькі підприємства, у свою чергу, зацікавлені у розширенні постачання текстилю, бавовняної сировини, полімерних матеріалів, добрив та іншої хімічної продукції.

Правову основу інвестиційного співробітництва забезпечує двостороння угода про сприяння та взаємний захист інвестицій, підписана у 1993 році. Між країнами також діє преференційний режим торгівлі, а імпорт товарів з України до Узбекистану в рамках чинних угод про вільну торгівлю звільняється від мит.

За даними ТПП України, у 2025 році товарообіг між Україною та Узбекистаном досягнув $315 млн, збільшившись на 14% порівняно з 2024 роком. Український експорт становив $186,5 млн. Виходячи з цих показників, імпорт узбецької продукції в Україну можна оцінити приблизно в $128,5 млн, а позитивне для України торговельне сальдо - приблизно $58 млн.

Таким чином, останні повні річні дані вказують на товарообіг на рівні близько $315 млн. Цей показник залишається значно нижчим від потенційних можливостей двох ринків, проте зростання на 14% свідчить про поступове відновлення економічних зв'язків.

Основу українського експорту до Узбекистану формують фармацевтична продукція, машини та обладнання, м'ясо та м'ясна продукція, кондитерські вироби та інші продукти харчування. Україна імпортує з Узбекистану переважно текстиль, бавовну та текстильну сировину, полімерні матеріали, добрива та продукцію хімічної промисловості.

У середньостроковій перспективі зростання товарообігу залежатиме від вартості та тривалості доставки, відновлення стійких транспортних коридорів, доступності страхування вантажів та здатності компаній організувати регулярні постачання. Узбекистан може стати для українських виробників однією з основних точок виходу на ринки Центральної Азії, тоді як Україна цікавить узбецький бізнес як можливий маршрут до ринку ЄС.

Торгово-промислова палата України є недержавною самоврядною організацією, яка представляє інтереси українського бізнесу. Палата сприяє експорту, організує ділові місії, надає послуги із сертифікації товарів, підтвердження форс-мажорних обставин, міжнародного арбітражу та пошуку іноземних партнерів.

Торгово-промислова палата Узбекистану представляє інтереси підприємців республіки, бере участь у розвитку експорту, залученні інвестицій, організації бізнес-місій та встановленні контактів між узбецькими та зарубіжними компаніями.

Асоціація "Узелтекссаноат" об'єднує підприємства текстильної та швейно-трикотажної промисловості Узбекистану. Вона бере участь у модернізації підприємств, розвитку глибокої переробки бавовни та просуванні готової текстильної продукції на зовнішні ринки.

Асоціація експортерів Узбекистану надає компаніям підтримку при виході на закордонні ринки, пошуку покупців та організації експортних постачань.