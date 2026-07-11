Посольство Аргентини в Україні відзначило у Києві 210-ту річницю незалежності країни

Посольство Аргентинської Республіки в Україні провело у Києві урочистий прийом з нагоди 210-ї річниці проголошення незалежності Аргентини.

Захід відбувся на території Національного заповідника "Софія Київська" і зібрав представників української влади, дипломатичного корпусу, бізнесу, релігійних організацій та українсько-аргентинської громади.

Відкриваючи прийом, посол Аргентини в Україні Олена Летиція Мікусінські зазначила, що День незалежності для аргентинців є не лише пам’ятною історичною датою, а й символом відданості свободі, суверенітету та праву народів самостійно визначати своє майбутнє. За словами дипломата, проведення урочистостей у Софії Київській має особливе символічне значення, оскільки ця пам’ятка є колискою української державності та національної ідентичності. Вона підкреслила, що, попри відмінності в історичному шляху Аргентини та України, обидві країни об’єднує прагнення захищати свободу, незалежність і національний суверенітет.

Посол наголосила, що Аргентина продовжує підтримувати Україну на міжнародній арені. Зокрема, країна бере участь у Міжнародній коаліції з повернення українських дітей, входить до Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" та послідовно підтримує більшість резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, що стосуються російської агресії проти України. За її словами, така позиція відображає незмінну прихильність Аргентини принципам міжнародного права, повазі до суверенітету та територіальної цілісності України, а також досягненню справедливого й сталого миру.

Особливою подією вечора стало нагородження посла Аргентини в Україні Олени Летиції Мікусінські. Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" присвоїв їй звання першого "Посла Лаври" (First Ambassador of Lavra) на знак визнання її внеску в розвиток українсько-аргентинських відносин, підтримку української культурної спадщини та зміцнення міжнародного співробітництва.

Окрему увагу у виступі було приділено історичним зв’язкам між двома народами. Посол нагадала про нобелівського лауреата Сесаре Мільштейна, сина українських емігрантів, який зробив видатний внесок у світову науку, а також про викладачку іспанської мови Ольгу Анечкіну-Шафран, яка народилася в Аргентині й багато років працювала в Кривому Розі. За словами дипломата, саме такі люди протягом десятиліть зміцнюють дружбу та взаєморозуміння між двома державами.

Глава дипломатичної місії також зазначила, що сучасна Аргентина відома не лише футболом, танго та вином "мальбек", а й значними досягненнями у сфері науки та високих технологій. Вона нагадала, що країна входить до числа держав, які самостійно розробляють та експлуатують супутники, а також створюють дослідницькі ядерні реактори та технології для ядерної медицини.

У рамках урочистого вечора для гостей виступили український композитор і піаніст Євген Хмара, оперний співак, захисник України Юрій Іваскевич та гітарист Олександр Алексєєнко. Гостям також були представлені аргентинські вина та страви національної кухні.

Аргентина визнала незалежність України 5 січня 1992 року, а дипломатичні відносини між двома державами було встановлено 6 січня 1992 року. Посольство Аргентини в Києві розпочало роботу в 1993 році, посольство України в Буенос-Айресі функціонує з 1993 року.