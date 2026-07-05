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Дипломатія

Президенти України та Франції обговорили дипломатичні перспективи щодо закінчення війни

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Президенти України та Франції обговорили дипломатичні перспективи щодо закінчення війни
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, в ході якої лідери обговорили дипломатичні перспективи щодо закінчення війни, повідомляє пресслужба президента України.

"Важливо, щоб ми кожен наш крок у перемовинах, у тиску на Росію, у наближенні миру робили максимально підготовлено та скоординовано з ключовими партнерами. Наша позиція – Європа має бути у процесі дипломатії, і голос Європи повинен мати значення", – зазначив Зеленський.

Він поінформував про ситуацію на полі бою та ключові загрози, і вказав, що Росія робить все, щоб продовжити ракетні і дронові удари по території України – по українським містах і селах.

Лідери обговорили можливості протидії та захисту життя й потребу в додатковій ППО. Президент України подякував Франції та додав, що Україна сподівається на французьку підтримку і сильні рішення.

#макрон #зеленський
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