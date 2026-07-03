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Україна та Ізраїль поглиблюють співпрацю у сфері оцінки майна та воєнних збитків

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Іраїльський досвід і підходи в оцінці майна, майнових прав та збитків, завданих воєнними діями стали предметом зустрічі заступниці Голови Фонда державного майна України Наталії Панової з головою Асоціації оцінювачів нерухомості Ізраїлю Нехамою Бугін. За повідомленнями Посольства України в Державі Ізраїль, зустріч пройшла за участі посла Євгена Корнійчука.

«Головна тема діалогу - вивчення практичних ізраїльських підходів до оцінки майна, майнових прав та збитків, завданих воєнними діями. Для України в умовах повномасштабної війни досвід Ізраїлю є дуже актуальним», - зазначається у повідомленні.

В ході зустрічі сторони обговорили, зокрема, роль професійної спільноти у формуванні стандартів оцінки; ефективну взаємодію оцінювачів із державними органами; специфіку підготовки фахівців для роботи саме з воєнними збитками;
Інструменти контролю якості оцінки; застосування провідних міжнародних підходів.

 

#корнійчук #ізраїль
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