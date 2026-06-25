Інтерфакс-Україна
Дипломатія
20:52 25.06.2026

Посол Формоза обговорив з підприємцями розширення італійської бізнес-присутності в Україні

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Посол Формоза обговорив з підприємцями розширення італійської бізнес-присутності в Україні
Фото: https://x.com/ItalyMFA_int

Посол Італії в Україні Карло Формоза провів зустріч з представниками італійських компаній, які вже працюють в Україні, а також із бізнесом, що реалізує нові проєкти в країні, повідомило посольство Італії в Україні.

"Нагода об'єднати досвід, контакти та знання, налагодити нові зв'язки й посилити італійську присутність в Україні", – йдеться у повідомленні посольства у Facebook.

Зазначається, що захід став майданчиком для обміну досвідом, налагодження нових контактів та посилення співпраці між італійськими підприємствами, представленими на українському ринку.

У посольстві нагадали, що зустріч відбулася після серії вебінарів за участю понад 1 тис. італійських підприємств і спрямована на подальше зміцнення згуртованої та скоординованої ділової спільноти.

Особливу увагу приділили діяльності Italian Business Association (IBA), створеної кілька місяців тому з ініціативи посольства для посилення впізнаваності та об'єднавчого потенціалу італійського бізнесу в Україні.

"Посольство продовжує сприяти діалогу між підприємствами та інституціями, заохочуючи обмін компетенціями та координацію зусиль Системи Італія на підтримку італійської економічної присутності в Україні", – йдеться у дописі.

 

Теги: #посольство #італія #підприємці

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