Італія була, є і залишатиметься поруч з Україною - посол Італії

Італія була, є і залишатиметься поруч з Україною у її боротьбі за свободу, суверенітет і європейське майбутнє, заявив посол Італії в Україні під час урочистого прийому з нагоди 80-річчя незалежності Італії.

Захід відбувся у Києві на майданчику КВЦ «Парковий» за участю представників української влади, дипломатичного корпусу, італійської громади, бізнесу та партнерів посольства.

На початку виступу посол закликав присутніх ушанувати хвилиною мовчання пам’ять тих, хто втратив життя у війні, яку не обирав.

Дипломат нагадав, що 80 років тому італійці виходили з фашизму, війни та окупації і мали відповісти на фундаментальне питання - якою країною вони хочуть бути після пережитого.

«Вони розуміли у найконкретніший спосіб, що втрачається, коли відбирається свобода. І саме із цього розуміння, а не з абстрактної ідеї, народилася наша Республіка», - сказав посол.

Він наголосив, що Конституція Італії відкидає війну, а у 1946 році жінки вперше взяли участь у голосуванні не як поступка, а як основоположний акт творення нової держави.

«Свобода для італійців 1946 року не була даром - це був здобуток, виборений ціною жертв», - зазначив дипломат.

За його словами, сьогоднішня Україна нагадує Італії її власний історичний досвід.

«Подібно до наших дідів і батьків, ви проходите через момент, коли свобода перестає бути лише словом і перетворюється на вибір. Щоденний, конкретний, дорогий. Вибір, який підтверджується знову з дня у день, під бомбами, із почуттям гідності, яке тим, хто не тут, важко навіть уявити», - сказав посол.

Він підкреслив, що Україна захищає не лише себе, а й принципи, важливі для всієї Європи.

«Україна захищає не тільки себе, вона бореться за те, що стосується усіх нас: за принцип, згідно з яким груба сила не може бути аргументом. За те, що суверенітет не підлягає обговоренню. За те, що народ має право обирати власне майбутнє», - заявив дипломат.

Посол наголосив, що саме ці принципи лежать в основі Італійської Республіки, тому Італія підтримує Україну з першого дня російської агресії.

«Італія поруч із вами з першого дня російської агресії - не з великодушності, а через послідовність і глибоку відданість нашим цінностям», - сказав він.

Дипломат запевнив, що Італія продовжить підтримувати Україну на політичному, економічному, військовому та гуманітарному рівнях, а також докладатиме зусиль для того, щоб Україна повноправно посіла своє місце в Європейському Союзі.

Він подякував українським партнерам за співпрацю і дружбу, італійській громаді в Україні - за гідне представлення Італії, співробітникам італійської держави в Україні - за роботу, а також спонсорам, які зробили можливим проведення урочистостей.

Посол також зазначив, що ввечері Монумент Незалежності на Майдані Незалежності у Києві підсвічується кольорами італійського триколора.

«Та колона, що нагадує колони, які стародавні римляни зводили на згадку про визначні подвиги, сьогодні вночі осяюється нашими кольорами. На знак великої шани, але перш за все як визнання глибокої спільності наших цінностей», - сказав він.

Окрему частину промови дипломат присвятив Леону Гінзбургу, який народився в Одесі і став одним із найвидатніших інтелектуалів антифашистської Італії.

«В одній людині він був й українцем, й італійцем. В одній людині він уособлював все, про що ми говоримо сьогодні ввечері», - зазначив посол.

Він процитував слова Гінзбурга: «У тебе є твої крила. Я не знаю точно, наскільки вони великі, але вони в тебе є. Спробуй злетіти. Ти не впадеш. А якщо й впадеш, то, падаючи, навчишся літати».

«Україна вже розправила крила. Світ про це знає. Італія є та буде поруч із нею, поки Україна летить назустріч мирному та квітучому майбутньому, на яке вона заслуговує», - сказав посол.

Італія визнала незалежність України 28 грудня 1991 року, дипломатичні відносини між двома країнами були встановлені 29 січня 1992 року. За даними посольства Італії, італійське посольство в Києві було відкрито того ж року, а з початку 2000-х років працює на вул. Ярославів Вал. Посольство України в Італійській Республіці було засноване у Римі у 1993 році.