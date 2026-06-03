Монумент Незалежності в Києві вперше підсвітили у кольорах Італії з нагоди 80-річчя Італійської Республіки

Урочисті заходи з нагоди 80-ї річниці проголошення Італійської Республіки відбулися в Києві, з цієї нагоди Монумент незалежності на центральній площі української столиці вперше в історії був підсвічений на честь іноземної держави - у кольори італійського триколора, повідомили в посольстві Італії в Україні.

Заходи в Києві провів посол Італії в Україні Карло Формоза. У своїй промові він підкреслив зв’язок між історичним досвідом Італії після Другої світової війни та сучасною боротьбою України за свободу й незалежність.

"Дивлячись на сьогоднішню Україну та її стійкість, у пам’яті оживають спогади про ті жертви, на які пішли італійці після трагедії фашизму та війни, щоб разом побудувати демократичну державу. Як і наша країна вісімдесят років тому, мужній і незламний народ України переживає момент, коли свобода перестає бути абстрактним поняттям і перетворюється на щоденний, конкретний і дорогий вибір", – заявив посол.

Формоза зазначив, що Україна захищає не тільки себе, а й принципи, важливі для всієї Європи: суверенітет, право народу обирати власне майбутнє та неприпустимість застосування сили як аргументу в міжнародних відносинах. "Саме завдяки глибокій відданості своїм цінностям Італія непохитно залишається поруч з Україною з першого дня російського вторгнення. Ми продовжуємо працювати разом заради справедливого і тривалого миру", — додав посол.

В урочистостях взяли участь представники державних органів України, Офісу президента, уряду, центральних і місцевих органів влади, а також представники бізнесу, культури, науки, ЗМІ, громадянського суспільства та італійської громади в Україні.

Окремою частиною програми стала виставка "Ренато Балестра. Коди Високої моди", відкрита в Києві до річниці Італійської Республіки. В експозиції представлено одинадцять вечірніх суконь модного дому, заснованого 1959 року в Римі. Виставка розповідає про понад 60-річну історію бренду Made in Italy, спадщину його засновника та сучасний розвиток модного дому.

Посольство Італії також надало фото- та відеоматеріали з підсвічуванням Монумента Незалежності у кольорах італійського прапора. Матеріали доступні для вільного використання.

Італійська Республіка була проголошена після референдуму 2 червня 1946 року, за підсумками якого Італія відмовилася від монархії і стала республікою. День Республіки є головним національним святом Італії.