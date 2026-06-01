Інтерфакс-Україна
Дипломатія
16:01 01.06.2026

Інститут Амосова за сприяння посольства України в Італії отримав 5 апаратів штучної вентиляції легень

1 хв читати
Інститут Амосова за сприяння посольства України в Італії отримав 5 апаратів штучної вентиляції легень

Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України (НАМНУ) за сприяння посольства України в Італії отримав п’ять апаратів штучної вентиляції легень.

Як повідомляє посольство на своїй сторінці в фейсбуці, обладнання посилить можливості медичного закладу у наданні допомоги пацієнтам та забезпеченні безперервної роботи лікарів у складних умовах воєнного часу.

Проєкт реалізований за підтримки української асоціації в Вероні "Мальва".

Теги: #інститут_амосова #швл #італія #намну

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:47 21.05.2026
Італія надасть додатково EUR10 млн на відновлювальні роботи в енергетиці України

Італія надасть додатково EUR10 млн на відновлювальні роботи в енергетиці України

19:10 04.05.2026
Рубіо відвідає Рим 6-8 травня

Рубіо відвідає Рим 6-8 травня

04:37 26.04.2026
Посольство України заявило про агресію проти людей з українськими прапорами під час святкувань в Італії

Посольство України заявило про агресію проти людей з українськими прапорами під час святкувань в Італії

19:32 24.04.2026
Прем'єрка Італії виступила проти присутності Путіна на G20 у Маямі

Прем'єрка Італії виступила проти присутності Путіна на G20 у Маямі

17:51 23.04.2026
Міністр молоді та спорту Італії відвідав Львів і взяв участь у відкритті культурно-спортивного центру "Casa Italia" – посольство

Міністр молоді та спорту Італії відвідав Львів і взяв участь у відкритті культурно-спортивного центру "Casa Italia" – посольство

18:17 22.04.2026
Лубінець вимагає оскарження рішення італійського суду щодо усиновлення дитини-громадянина України

Лубінець вимагає оскарження рішення італійського суду щодо усиновлення дитини-громадянина України

09:02 22.04.2026
Мелоні відповіла на образи Соловйова: "У мене немає господарів, мій компас – інтереси Італії"

Мелоні відповіла на образи Соловйова: "У мене немає господарів, мій компас – інтереси Італії"

19:28 21.04.2026
МЗС Італії викликає посла РФ щодо висловів Соловйова про Мелоні

МЗС Італії викликає посла РФ щодо висловів Соловйова про Мелоні

00:24 16.04.2026
Італія зосереджується на поставках в Україну медобладнання для пологових відділень

Італія зосереджується на поставках в Україну медобладнання для пологових відділень

22:19 15.04.2026
Зеленський: Україна та Італія обговорили оборонну співпрацю, посилення ППО та підготовку Drone Deal

Зеленський: Україна та Італія обговорили оборонну співпрацю, посилення ППО та підготовку Drone Deal

ВАЖЛИВЕ

Ізраїльська влада звільнила з-під варти громадянина України та відмовилася від його депортації після втручання дипломатів – посольство

Україна підтримує будь-які дипломатичні зусилля, це єдиний шлях вперед - Зеленський

Зеленський призначив 16 послів

Партія 18 гаубиць "Богдана" коштом Данії вже в ЗСУ, потенціал таких замовлень $10-12 млрд на рік - Поульсен

Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України

ОСТАННЄ

Світ повинен зберігати єдність у протистоянні "Осі зла" - Посольство України в Ізраїлі

Ізраїльська влада звільнила з-під варти громадянина України та відмовилася від його депортації після втручання дипломатів – посольство

Від Ізраїлю до Китаю: посли іноземних держав в Україні розповіли, що для них означає вишиванка

Посольство Польщі провело прийом у “Софії Київській” з нагоди Дня Конституції

Українсько-турецькі політичні консультації підтвердили готовність до поглиблення стратегічного партнерства – МЗС

Посол Ізраїлю: Україна багато в чому повторює шлях, який Ізраїль пройшов за 78 років незалежності

Дитсадок "Капітошка" в Бучі отримав систему резервного енергопостачання від міжнародних партнерів

МЗС Китаю про запропонований Україною режим тиші: Підтримуємо всі зусилля щодо миру

Сибіга та Ананд обговорили підготовку до зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

На нараді керівників дипустанов в МЗС скоординували позиції по питаннях євроінтеграції, PURL та санкцій проти РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА