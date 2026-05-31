Світ повинен зберігати єдність у протистоянні "Осі зла" - Посольство України в Ізраїлі

Загибель українця у Ізраїлі від вибуху, спричиненого безпілотником "Хезболли", свідчить про спільну загрозу та необхідність обʼєднаного протистояння міждержавному терористичному угрупованню. Про це йдеться у заяві Посольства України в Державі Ізраїль, оприлюдненій у Facebook.

"Михайло Тюкін іммігрував з України до Ізраїлю у 2020 році разом зі своєю матір’ю, яка була його єдиною близькою родиною. Михайло загинув внаслідок вибуху безпілотника, запущеного "Хезболлою". Він був громадянином двох країн, які тяжко постраждали від тероризму "Осі зла". На жаль, саме цей тероризм зрештою забрав його життя", - йдеться в заяві.

В Посольстві нагадали, що "Хезболла" фінансується Іраном - тим самим Іраном, який є союзником Росії та постачає їй зброю.

"Ми маємо залишатися єдиними у протистоянні "Осі зла" та робити все можливе, щоб увесь світ об’єднався проти неї й поклав край цим кривавим нападам", - йдеться в заяві.





