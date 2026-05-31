Інтерфакс-Україна
Дипломатія
21:53 31.05.2026

Світ повинен зберігати єдність у протистоянні "Осі зла" - Посольство України в Ізраїлі

1 хв читати
Світ повинен зберігати єдність у протистоянні "Осі зла" - Посольство України в Ізраїлі

Загибель українця у Ізраїлі від вибуху, спричиненого безпілотником "Хезболли", свідчить про спільну загрозу та необхідність обʼєднаного протистояння міждержавному терористичному угрупованню. Про це йдеться у заяві Посольства України в Державі Ізраїль, оприлюдненій у Facebook.

"Михайло Тюкін іммігрував з України до Ізраїлю у 2020 році разом зі своєю матір’ю, яка була його єдиною близькою родиною. Михайло загинув внаслідок вибуху безпілотника, запущеного "Хезболлою". Він був громадянином двох країн, які тяжко постраждали від тероризму "Осі зла". На жаль, саме цей тероризм зрештою забрав його життя", - йдеться в заяві.

710723137 1472128958281992 5162777802642675232 n

В Посольстві нагадали, що "Хезболла" фінансується Іраном -  тим самим Іраном, який є союзником Росії та постачає їй зброю.

"Ми маємо залишатися єдиними у протистоянні "Осі зла" та робити все можливе, щоб увесь світ об’єднався проти неї й поклав край цим кривавим нападам", - йдеться в заяві.



 

Теги: #ізраїль #загибель #українець

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:04 29.05.2026
У Переяславі в ДТП загинув 17-річний підліток, слідство відкрито за трьома статтями – поліція

У Переяславі в ДТП загинув 17-річний підліток, слідство відкрито за трьома статтями – поліція

15:19 29.05.2026
Категоричні оцінки діячів українського визвольного руху недоречні – депутати про заяву Ізраїля щодо Мельника

Категоричні оцінки діячів українського визвольного руху недоречні – депутати про заяву Ізраїля щодо Мельника

17:45 27.05.2026
Українця оперативно депортували з Польщі за порушення ПДР – ЗМІ

Українця оперативно депортували з Польщі за порушення ПДР – ЗМІ

14:05 26.05.2026
Червак: Заява МЗС Ізраїлю щодо перепоховання Мельника – відверта провокація і підігрування московській пропаганді

Червак: Заява МЗС Ізраїлю щодо перепоховання Мельника – відверта провокація і підігрування московській пропаганді

13:19 26.05.2026
Ізраїль засудив перепоховання в Україні лідера ОУН Андрія Мельника

Ізраїль засудив перепоховання в Україні лідера ОУН Андрія Мельника

12:26 26.05.2026
Поліція розслідує обставини загибелі двох іноземців у столичному Гідропарку

Поліція розслідує обставини загибелі двох іноземців у столичному Гідропарку

15:47 18.05.2026
Ізраїль розпочав операцію з перехоплення флотилії, що прямувала в Газу

Ізраїль розпочав операцію з перехоплення флотилії, що прямувала в Газу

16:36 15.05.2026
Ізраїль не дозволив розвантажувати українське зерно з окупованих територій, судно вже в Туреччині – посол Корнійчук

Ізраїль не дозволив розвантажувати українське зерно з окупованих територій, судно вже в Туреччині – посол Корнійчук

10:05 15.05.2026
"Нова пошта" повідомила про загибель двох працівників внаслідок масованої атаки по Києву 14 травня

"Нова пошта" повідомила про загибель двох працівників внаслідок масованої атаки по Києву 14 травня

18:02 14.05.2026
Під час атаки на Київ загинув колишній хокеїст Юрій Орлов – ФХУ

Під час атаки на Київ загинув колишній хокеїст Юрій Орлов – ФХУ

ВАЖЛИВЕ

Ізраїльська влада звільнила з-під варти громадянина України та відмовилася від його депортації після втручання дипломатів – посольство

Україна підтримує будь-які дипломатичні зусилля, це єдиний шлях вперед - Зеленський

Зеленський призначив 16 послів

Партія 18 гаубиць "Богдана" коштом Данії вже в ЗСУ, потенціал таких замовлень $10-12 млрд на рік - Поульсен

Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України

ОСТАННЄ

Ізраїльська влада звільнила з-під варти громадянина України та відмовилася від його депортації після втручання дипломатів – посольство

Від Ізраїлю до Китаю: посли іноземних держав в Україні розповіли, що для них означає вишиванка

Посольство Польщі провело прийом у “Софії Київській” з нагоди Дня Конституції

Українсько-турецькі політичні консультації підтвердили готовність до поглиблення стратегічного партнерства – МЗС

Посол Ізраїлю: Україна багато в чому повторює шлях, який Ізраїль пройшов за 78 років незалежності

Дитсадок "Капітошка" в Бучі отримав систему резервного енергопостачання від міжнародних партнерів

МЗС Китаю про запропонований Україною режим тиші: Підтримуємо всі зусилля щодо миру

Сибіга та Ананд обговорили підготовку до зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

На нараді керівників дипустанов в МЗС скоординували позиції по питаннях євроінтеграції, PURL та санкцій проти РФ

Азербайджан передав Україні п'ять пасажирських автобусів – Сибіга

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА