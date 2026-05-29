14:40 29.05.2026

Ізраїльська влада звільнила з-під варти громадянина України та відмовилася від його депортації після втручання дипломатів – посольство

КИЇВ. 29 травня. Інтерфакс-Україна — Затриманого в Ізраїлі громадянина України, якого звинувачували у нібито зв'язках із "ворожими структурами", звільнили з-під варти, а місцева влада відмовилася від його депортації через відсутність належних доказів, повідомило посольство України в Державі Ізраїль на своїй сторінці у фейсбуці у п'ятницю.

За даними дипломатичного представництва, громадянина України, який перебуває в Ізраїлі під колективним захистом, затримали на робочому місці 29 квітня та взяли під варту з метою подальшого видворення з країни.

Підставою для затримання стала інформація про його можливу причетність до "ворожих структур". Водночас жодних доказів чи документів затриманому та його захиснику надано не було — у матеріалах містилося лише посилання на закритий документ від органів безпеки, який не додали до справи.

"Посольство України терміново зажадало від органів Ізраїлю пояснень через затримання громадянина України. За допомогою почесного консула України Олександра Зернопольського та адвоката громадянина України було подано апеляцію на дії правоохоронних органів Ізраїлю", — зазначається в повідомленні.

У результаті дипломатичного та судового втручання ізраїльська сторона звільнила українця з-під варти та скасувала рішення про депортацію.

