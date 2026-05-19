Посольство Польщі провело прийом у “Софії Київській” з нагоди Дня Конституції

Посольство Республіки Польща в Україні провело урочистий прийом на території Національного заповідника “Софія Київська” з нагоди річниці ухвалення Конституції 3 травня - одного з ключових документів в історії польської державності та європейського конституціоналізму.

Виступаючи на прийомі, посол Польщі в Україні наголосив, що Конституція 3 травня була “актом сміливості та далекоглядності” і спробою створити державу, “у якій закони визначають межі влади, а не навпаки; де спільне благо переважає над приватними амбіціями”.

За його словами, ці ідеали сьогодні звучать особливо актуально в Україні, яка бореться за свій суверенітет, свободу і місце в європейській спільноті народів.

“Від початку російської агресії проти України Польща підтримує її незалежність і право самостійно обирати свій шлях. Ми бачимо перед собою не лише сусіда, а й європейського партнера, з яким нас об’єднують спільні цивілізаційні цінності: людська гідність, повага до прав людини та віра у майбутнє, засноване на праві, а не на силі”, - зазначив посол.

Він підкреслив, що Польща підтримує прагнення України до вступу в Європейський Союз, назвавши цю мету реалістичною, але такою, що потребує послідовної роботи.

“Членство в Європейському Союзі - це не лише прапор і рівний статус у відносинах з інституціями ЄС. Насамперед це система цінностей та інституцій, які захищають громадян від свавілля влади”, - сказав дипломат.



Посол наголосив, що для європейської інтеграції важливими залишаються незалежність інституцій, прозорість, підзвітність, ефективність державного управління та однакове застосування законів до всіх громадян незалежно від посади чи впливу.

Окремо він зупинився на значенні судової реформи, боротьби з корупцією, прозорості державних фінансів, захисту журналістів і громадянського суспільства.

“Я хочу наголосити на одному ключовому принципі: верховенство права є сильнішим за будь-яку політичну владу. Право обмежує зловживання та забезпечує передбачуваність, а передбачуваність є передумовою безпеки та економічного розвитку”, - заявив посол.

Він зазначив, що Україна нині проходить виняткове випробування, одночасно захищаючи свою територію і будуючи інституції. Польща, за його словами, підтримує ці зусилля не лише політично, а й через обмін досвідом, навчання, технічну та інституційну допомогу.

“Польща, яка пройшла власний шлях трансформації, ділиться своїм досвідом і підтримує Україну на її шляху до членства в ЄС”, - наголосив дипломат.

Посол також відзначив розвиток економічної співпраці між країнами навіть в умовах повномасштабної війни. За його словами, Польща і Україна працюють над створенням “польської моделі” оборонної співпраці, завдяки якій збройні сили обох країн отримуватимуть сучасне, перевірене в боях та спільно вироблене обладнання.

Він також згадав роботу польських компаній в Україні. Зокрема, газ і пальне, що постачаються Orlen, за словами посла, забезпечують не лише транспортні потреби українських громадян, а й підтримують оборону України. PZU реалізує найбільший у своїй історії закордонний інвестиційний проєкт на українському страховому ринку, а Kredobank розширює присутність в Україні та має стати одним із джерел фінансування відбудови міст, зруйнованих Росією.

“Я вдячний цим компаніям за їхню діяльність в Україні, гідне представлення польського економічного дива та щедру підтримку сьогоднішнього прийому”, - сказав посол.

Дипломат наголосив, що приєднання до міжнародної спільноти не означає втрату суверенітету, а навпаки - є способом його зміцнення. За його словами, впровадження стандартів верховенства права, прозорості та підзвітності зміцнює державу, підвищує довіру інвесторів, захищає права меншин і збагачує суспільне життя.

“Стоячи сьогодні тут, я думаю про мужність чоловіків і жінок, які захищають Україну на передовій, але також про мужність реформаторів, народних депутатів Верховної Ради, суддів, журналістів і громадян, які щодня беруть участь у розбудові права та інституцій. Польща визнає й високо цінує ці зусилля”, - заявив посол.

Він підкреслив, що перемога України - “як військова, так і інституційна” - є перемогою всієї Європи.

“Свободу та право не можна сприймати як щось дане назавжди - вони потребують турботи, оновлення та захисту. Саме тому ми стоїмо на боці України - як партнер, союзник і друг - у її прагненні до безпеки, процвітання та повноправного членства в родині європейських народів”, - резюмував дипломат.

Конституція 3 травня була ухвалена у 1791 році Річчю Посполитою і вважається першою модерною конституцією в Європі та однією з перших у світі.

Польща стала першою державою у світі, яка визнала незалежність України після всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року: Варшава зробила це 2 грудня 1991 року. Дипломатичні відносини між Україною та Республікою Польща були встановлені 8 січня 1992 року, згідно з інформацією МЗС України, тоді як офіційна польська сторона вказує дату 4 січня 1992 року.

Посольство Республіки Польща в Києві було відкрито у 1992 році, а Посольство України в Республіці Польща у Варшаві відновило роботу в червні 1992 року після встановлення дипломатичних відносин між двома незалежними державами.